De Andreea Radu,

Aproximativ 27 de milioane de canadieni au fost chemaţi luni la urne pentru a alege un nou parlament. Cursa electorală a fost strânsă între liberali premierului Trudeau şi conservatorii conduşi de Andrew Scheer.

Posturile de televiziune CTV şi CBC, precum şi Radio-Canada au anunţat o victorie a liberalilor, deși numărătoarea voturile încă nu s-a încheiat.

Partidul Liberal, condus de Justin Trudeau, ar fi avut nevoie să câștige 170 de mandate pentru a putea forma un Guvern majoritar, însă a obținut în jur de 156, potrivit numărătorii parțiale, scrie cbc.ca.

Partidul Conservator a obținut, conform aceleași numărători, 122 de mandate. Conform legislației electorale, un partid trebuie să obţină cel puţin 170 de voturi din totalul de 338 pentru a-şi asigura majoritatea în parlament.

După rezultatele parțiale, Justin Trudeau a vorbit în fața unei mulțimi care a sărbătorit la Montreal victoria liberalilor.

Președintele american Donald Trump l-a felicitat, marți, pe Twitter, pe Justin Trudeau pentru câștigarea

Congratulations to @JustinTrudeau on a wonderful and hard fought victory. Canada is well served. I look forward to working with you toward the betterment of both of our countries!