Elena Udrea a aflat marți, 5 iunie, sentinţa definitivă din dosarul Gala Bute, de şase ani de închisoare cu executare, în timp ce era în Costa Rica, acolo unde se află încă de la începutul anului, alături de Alina Bica, fosta șefă a DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism).

Iată ce spune Elena Udrea despre condamnarea la 6 ani de închisoare: ”Până decid ce voi face în continuare, nu voi da nicio declarație; Doamne, ajută tuturor!”

În luna aprilie, avocatul Elenei Udrea transmitea magistraţilor, care judecau dosarul Gala Bute, că Elena Udrea are statut de refugiat politic.

„Doamna Udrea mi-a transmis azi dimineaţă (13 aprilie 2018 – n.r.) un memoriu adresat instanţei prin care solicită să fie audiată utilizând mijloace de comunicare la distanţă sau comisia rogatorie, motivat de faptul că în prezent statutul Elenei Udrea este de refugiat politic în Costa Rica. (…) Convenţia prevede ca persoanele refugiate primesc statut din cauza unor temeri, jusitificate de teama de a fi persecutată. În această cauză sunt opiniile sale politice. (…) Având în vedere statutul pe care Elena Udrea îl are din 21 martie, în virtutea lui, solicităm insistent instanţei să fie audiată şi să i se acorde ultimul cuvânt. Indicăm un precedent în acest sens, chiar de la Înalta Curte, în situaţia lui Sebastian Ghiţă, care are alt statut, nici nu are statut de refugiat. El a fost audiat de mai multe ori de ÎCCJ în dosarele sale utilizând mijloacele de comunicare electronică la distanţă”, preciza, atunci, avocatul fostului ministru, Veronel Rădulescu.