De la „Ye West” la „Ye Ye”

Hussain Lalani, directorul financiar al artistului, a depus actele folosind acest nume. Anterior, numele oficial al rapperului apărea ca „Ye West”.

Acum, toate companiile sale – inclusiv Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC și Getting Out Our Dreams Inc. – listează „Ye Ye” ca nume al managerului sau al membrului firmei.

Artistul nu a confirmat încă public schimbarea pe rețelele sociale, iar reprezentanții săi nu au oferit un comentariu până la această oră.

La începutul lunii iunie, câștigătorul a 24 de premii Grammy a anunțat pe platforma X că va renunța la contul său vechi, @kanyewest, declarând: „Numele meu este Ye. Îmi voi face un cont nou și asta e”.

În 2018, Ye a scris pe X că vrea să fie cunoscut simplu sub acest nume, care a devenit și titlul unui album lansat în acel an, înregistrat în Wyoming. Trei ani mai târziu, a solicitat legal schimbarea numelui din „motive personale”, iar cererea i-a fost aprobată de un judecător în două luni.

În martie 2024, Milo Yiannopoulos, șeful de cabinet al fondatorului Yeezy, a trimis o scrisoare în care cerea ca toate platformele și instituțiile media să folosească numele Ye în locul celui anterior, considerat de artist „numele său de sclav”.

La „egalitate” cu președinții și papii

În document se argumenta că „Ye este una dintre cele mai recunoscute persoane din lume, la egalitate cu președinții și papii”, și că această schimbare de identitate este asumată și definitivă.

„Ye este un bărbat de culoare din America care dorește să-și exercite dreptul la autodeterminare, ca oricine altcineva”, se precizează în scrisoare, adăugând că este esențial ca noul nume să fie respectat și adoptat în toate spațiile publice și comerciale.