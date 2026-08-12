Park Geon-roung, unul dintre copiii care au apărut în videoclipul viral, se pregătește să debuteze ca artist K-pop sub numele de scenă Baby Shark Boy.

Videoclipul „Baby Shark Dance”, lansat de compania sud-coreeană de educație Pinkfong, a devenit un fenomen global și a transformat melodia pentru copii într-unul dintre cele mai recognoscibile cântece din lume. În anul 2026, producția a depășit pragul de 17 miliarde de vizualizări pe YouTube, consolidându-și poziția de cel mai vizionat videoclip din istoria platformei.

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Park Geon-roung, devenit cunoscut în anul 2016

În anul 2016, Park Geon-roung era unul dintre copiii care apăreau în videoclipul „Baby Shark Dance”. Îmbrăcat în pijamale cu imprimeu de rechin, acesta dansa și făcea playback pe melodia care avea să cucerească publicul din întreaga lume.

Zece ani mai târziu, Park Geon-roung revine cu un proiect muzical care face trimitere directă la perioada care l-a făcut celebru. Tânărul va debuta oficial pe 20 august 2026, sub numele Baby Shark Boy, cu single-ul „Wave”.

Piesa beneficiază și de o colaborare importantă în lumea K-pop. „Wave” îl are ca invitat pe Joohoney, membru al trupei Monsta X, una dintre formațiile cunoscute ale industriei muzicale sud-coreene.

Un teaser pentru videoclipul piesei a fost publicat pe 10 august 2026 și oferă deja câteva indicii despre noul proiect. În material se aude o secvență din piesa originală „Baby Shark”, după care Park Geon-roung apare dansând și cântând.

Cine s-a implicat în proiectul Baby Shark Boy

Revenirea lui Park Geon-roung nu este una întâmplătoare. Pinkfong, compania din spatele fenomenului „Baby Shark”, este implicată direct în proiectul Baby Shark Boy și l-a promovat inclusiv pe propriile platforme.

Un reprezentant al companiei a explicat pentru publicația sud-coreeană The Korea Herald că proiectul urmărește să îi ofere lui Park Geon-roung ocazia de a-și spune propria poveste, după ce copilăria sa a fost legată în mod indisolubil de unul dintre cele mai mari fenomene virale de pe internet.

În cadrul proiectului urmează să fie lansat și un documentar care va prezenta imagini din culisele transformării lui Park Geon-roung și parcursul său către debutul în industria K-pop.

Pentru artist, noua etapă reprezintă o schimbare majoră față de perioada în care era doar copilul care dansa în pijamale cu rechini. De această dată, Park Geon-roung nu mai este doar unul dintre personajele videoclipului „Baby Shark”, ci își construiește propria identitate muzicală.

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