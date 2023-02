Întrebat dacă OMV Petrom va plăti taxa de solidaritate, președintele Klaus Iohannis a răspuns că Ministerul Finanțelor o să spună.

„Dacă va plăti sau nu o să vă spună, cu siguranță, cei care au făcut normativul, adică Ministerul Finanțelor. Am fost puțin surprins când m-am informat, după aprobare, cum s-a discutat această chestiune și am aflat că, de exemplu, Ministerul Energiei nu a fost cooptat în discuție. Deci chestiunea s-a discutat la nivel de Finanțe, ceea ce este, în principiu, în regulă, fiindcă vorbim despre o taxă sau un impozit, cum doriți, dar am fost informat că se lucrează la acesta”, a declarat Klaus Iohannis, potrivit Administrației Prezidențiale.

Șeful statului susține că a solicitat un singur lucru, ca acest act să fie legal și clar. „Adică să nu încalce nicio directivă și nicio lege în vigoare în România și să fie atât de clar, încât să nu apară discuții dacă este sau nu este. Rezultatul îl vedem cu toții la televizor, toată ziua bună ziua se discută dacă este sau nu este”, a adăugat Iohannis.

„Cred că cei care au lucrat pe document trebuie să clarifice. Nu-i nimic pierdut, dar aruncarea vinei dintr-o curte politică în altă curte politică pot să vă spun sigur că nu rezolvă problema”.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN TURCIA. Imaginile unei țări copleșite. Pompierii sting încă incendiul izbucnit acum 4 zile în portul Iskenderun

Replica lui Ciolacu: Ministerul Finanțelor a pus în aplicare ceea ce a negociat Ministerul Energiei

La scurt timp după declarațiile lui Iohannis, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a precizat, într-o postare pe Facebook, că Ministerul Finanțelor a pus în aplicare ceea ce a negociat Ministerul Energiei.

„În privința discuțiilor din spațiul public despre anumite companii care nu plătesc taxa de solidaritate, răspunsul Comisiei Europene este cât se poate de clar: regulamentul a fost transpus corect și fără nici o modificare! Negociatorul din partea României a fost ministrul energiei, care pe tot parcursul negocierii regulamentului nu a cerut niciun punct de vedere Ministerului Finanțelor. Ministerul Finanțelor a pus în aplicare ceea ce a negociat Ministerul Energiei, ba, mai mult, a cerut avizul acestei instituții pe OUG care implementa taxa de solidaritate!”, a transmis Ciolacu.

La sfârșitul lunii trecute, Comisia Europeană a transmis un prim răspuns la întrebările adresate de Ministerul Finanțelor, după ce OMV Petrom a anunțat că nu va plăti taxa de solidaritate în România.

Liderul PSD a comentat și declarația președintelui privind rocada guvernamentală.

„Desemnarea premierului aparține în mod exclusiv președintelui, potrivit Constituției. Acest lucru l-am spus întotdeauna. Însă, de această decizie depinde dacă stabilitatea asigurată de PSD actului de guvernare va continua și ne vom atinge obiectivele sociale și economice sau România va fi aruncată din nou în haosul de dreapta. Românii și firmele românești așteaptă soluții pentru a trece mai ușor peste criză! Românii nu cred că ar ierta plimbatul unora cu chibriturile și sticla de benzină pe lângă guvernare.

Nu putem fi pompieri la nesfârșit! E timpul să ne concentrăm doar pe construit politici publice pentru îmbunătățirea nivelului de trai al românilor!”, a mai transmis Ciolacu.

Recomandări De ce sunt mai vulnerabile la cutremur clădirile cu magazine la parter? Un inginer român explică la ce trebuie să fim atenți într-un apartament

Reacția liderului PSD a venit după ce Klaus Iohannis a evitat să spună dacă îl va desemna premier la rocada guvernamentală.

Întrebat dacă va semna desemnarea președintelui PSD în funcția de premier în contextul în care Ciolacu a zis că anii lui Iohannis la Cotroceni au fost ani pierduți din cauza ranchiunei, președintele a zis că unii politicieni merg la televizor și îi ia gura pe dinainte.

„Trebuie să avem puterea interioară să trecem, cu mai multă sau mai puțin lejeritate, peste anumite declarații mărunte și să vedem care este în realitate interesul României. Și atunci când coaliția va decide să facă o schimbare de guvern, se vor prezenta toate părțile interesate, îmi vor prezenta punctele de vedere și, în conformitate cu Constituția, voi lua atunci decizia care mi se va părea cea mai bună pentru România”, a spus Iohannis.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO O româncă a fost arestată, după ce a încercat să cumpere trei ceasuri scumpe. Ce i-a spus vânzătorului, acesta a înțeles că e ceva necurat la mijloc

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Câteva pahare de vin i-au fost fatale: trista dispariție a marelui Aurelian Andreescu, vocea unică a muzicii ușoare românești

Viva.ro 'Te-am făcut mamă și mireasă și nu meritai' Marius Elisei, reacție dură după ce Oana Roman l-a acuzat că nu și-a mai văzut fiica

Observatornews.ro „Uite, vezi, sunt lacrimi! Se vede clar. O minune!” Casa unor buzoieni a devenit loc de pelerinaj după ce două icoane au început să plângă din senin

Știrileprotv.ro Fetița unor tineri polițiști a murit chiar înainte să se nască. Tatăl: „La spital când au consultat-o, totul bine”

FANATIK.RO Incident șocant într-un club de fiţe! Ema Uta ar fi fost agresată de Alex Bodi

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 9 februarie 2023. Berbecii ar fi bine să-și mobilizeze voința, pentru a depăși obstacolele interioare care complică relațiile cu familia

PUBLICITATE Când să mergi cu cei mici la doctor și ce analize recomandă medicii în funcție de vârstă