„Consolidăm, astfel, securitatea regiunii Mării Negre și a spațiului euroatlantic. România și Portugalia se coordonează, de asemenea, cu succes, pentru consolidarea apărării și pe Flancul Sudic”, a declarat Klaus Iohannis, joi, în discursul său de la Batalionul 1 Instrucție Caracal.

Președintele României a vorbit și despre agresiunea ilegală militară a Rusiei împotriva Ucrainei.

„Războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei ne-a pus în fața unei noi realități strategice. Am reacționat și vom continua să reacționăm unitar, curajos și hotărât în cadrul NATO, prin întărirea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic, în special în regiunea Mării Negre. Deciziile și acțiunile noastre comune în cadrul Alianței Nord-Atlantice, inclusiv prezența dumneavoastră aici, dovedesc hotărârea și operativitatea care definesc NATO și pe noi, ca Aliați”, a mai spus Klaus Iohannis.

Premierul Portugaliei a afirmat că atacul brutal al Rusiei împotriva Ucrainei a provocat cea mai mare criză militară pe continentul european de la al Doilea Război Mondial încoace. El a vorbit şi despre susţinerea sancţiunilor împotriva Federaţiei Ruse ca urmare a acestei agresiuni.

Potrivit comunicatului de presă al Administrației Prezidențiale, „cei doi lideri au avut un schimb de vederi cu privire la temele de actualitate de pe agenda europeană. Au fost abordate propunerile recente ale Comisiei Europene în domeniul energiei, al apărării, precum și pentru sprijinirea Ucrainei în procesul de reconstrucție, teme care vor figura pe agenda Consiliului European extraordinar de la sfârșitul lunii mai.”

Cei doi lideri au discutat modalitățile de coordonare și de continuare a sprijinului concret pentru Ucraina și refugiații din această țară, Președintele României prezentând eforturile depuse în acest sens de țara noastră. Au fost, de asemenea, abordate și modalitățile de sprijinire a Republicii Moldova, în plan politic, în ceea ce privește cererea sa de aderare la UE, în plan economic și financiar, dar și pentru a face față atât numărului ridicat de refugiați, cât și provocărilor de securitate.

Welcomed @antoniocostapm to #CotroceniPalace. ?? and ?? share democratic values and common interests of security, peace, and prosperity. We stressed our determination to step up bilateral cooperation, as well as joint efforts to strengthen NATOs defence on the #EasternFlank. pic.twitter.com/g4r6V9WzvW