Presedintele Klaus Iohannis sustine declaratii de presa la finalul vizitei la spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, in Bucuresti, marti, 29 august 2023. In aceast spital se afla internati 13 pacienti raniti in urma delagratiilor produse sambata la Crevedia, conform datelor transmise de ministerul Sanatatii. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO