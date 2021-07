„Sincere felicitări tuturor prietenilor şi partenerilor noştri strategici americani cu ocazia celei de-a 245-a aniversări a Zilei Independenţei. Un 4 Iulie fericit!”, a scris Iohannis pe Twitter.

Heartfelt congratulations to all of our American friends and strategic partners on the 245th anniversary of the #IndependenceDay. Happy 4th of July! pic.twitter.com/ljtXj7Xd1e