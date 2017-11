Klaus Iohannis a urcat, sâmbătă, pe platoul Bucegilor, și a făcut poze împreună cu salvamontiștii care tocmai se întorceau de la o intervenție. Șeful Salvamont Bușteni, Gheorghe Haiduc, a publicat imaginea pe Facebook și a spus că a rămas „fără” cuvinte, după ce întâlnirea cu președintele.

Preşedintele Klaus Iohannis a fost, sâmbătă, pe platoul Bucegilor, în zona Babele. Șeful statului s-a întâlnit cu o echipă de salvamontiști în zona stației de telecabină situată pe Platoul Bucegi. Salvatorii se întorceau dintr-o misiune de salvare a unei turiste din Hong Kong, care a venit în vacanță în România.

„Noi am avut o acțiune de recuperare a unei turiste de 27 de ani, născută în Hong Kong și domiciliată în Anglia care a căzut și și-a rupt piciorul. Am coborât-o cu telecabina, am predat-o unui echipaj de la Ambulanță, iar când am urcat din nou pe munte, am avut plăcerea să ne întâlnim cu președintele și am făcut câteva fotografii cu domnia sa”, a declarat șeful salvamontiștilor din Bușteni, Gheorghe Haiduc.