„Sunt oameni în televiziune care au un talent deosebit, capabili să aducă emoție în sufletele noastre chiar și prin intermediul unui ecran. Iuliana Tudor este unul dintre acești oameni speciali, o producătoare și prezentatoare de excepție. (…) Această distincție reprezintă o recunoaștere a contribuției sale la promovarea valorilor culturii noastre naționale, ca parte a patrimoniului comun al umanității și element esențial pentru dialogul intercultural, factor al păcii și progresului social. Vocea Iulianei Tudor aduce bucurie în casele românilor de 25 de ani și este un adevărat reper în media românească.

Cu dedicare și pasiune, a contribuit la promovarea folclorului românesc, la crearea unor proiecte de referință, precum „Vedeta populară” și „O dată-n viață”. În toți acești ani dedicați televiziunii și tradițiilor, a construit legături între generații și a adus în fața publicului valorile autentice ale culturii noastre, devenind o personalitate iubită și respectată.

Parteneriatul cu Junii Sibiului și Cântecele Munților pentru Sibiu și sibieni reprezintă un motiv de mândrie, așteptat cu fiecare eveniment. Prietenia cu doamna Silvia Macrea este sinceră și pusă în slujba iubitorilor de autentic și frumos! Sper ca această decorație de astăzi să se adauge acelor bucurii care i-au marcat cariera.

Pentru că la rândul său a adus bucurie și emoție prin promovarea culturii, în multe dintre casele românilor, iar pentru toate acestea doresc să îi mulțumesc și o felicit!”, a scris ministrul Culturii, Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook.

„Cred cu tărie că România este atât de frumoasă”

Vizibil emoționată, Iuliana Tudor a mărturisit că apreciază acest premiu și le mulțumește tuturor pentru susținere.

„Am fost întrebată de foarte multe ori de ce am ales acest drum, de ce am ales să promovez lumea folclorului românesc, când aș fi putut să fac orice altceva și am răspuns cu credință ceea ce am învățat de acasă: cred cu tărie că și în România se poate construi frumos.

Cred cu tărie că România este atât de frumoasă, încât trebuie s-o aducem pe scenă și în tot ceea ce înseamnă spațiul public, cu tot ce are ea mai frumos, mult mai des. Aceasta a fost și este partea mea. Pentru fiecare român care m-a urmărit de acum 25 de ani, am respect, dragoste și mă gândesc la fiecare inimă pe care am reușit să o bucurăm alături de echipa mea, alături de doamna Elise Stan, prin emisiunile pe care le-am realizat.

Emoție – acesta este cuvântul care ne-a urmat și care mă urmează de fiecare dată, fără ea nu putem ajunge acolo, în inima dumneavoastră. Mi-e drag ceea ce fac și cred că această țară are atâtea valori umane, patrimoniu cultural material, imaterial.

Despre toate acestea trebuie să vorbim mai des copiilor noștri. Și m-ați auzit vorbind de fiecare dată, la fiecare microfon, despre asta. Insist și acum, într-un moment oficial, pentru care mulțumesc încă odată, să nu uităm că națiunea are responsabilitatea de a oferi copiilor educația legată de identitatea noastră. România are nevoie de acest mesaj, acum mai mult ca oricând (…)”, spus Iuliana Tudor.

