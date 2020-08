“Eu nu am girat niciodată un traseism, nici nu am de gând să fac și nici nu bănuiește că am făcut-o Iar acei primari și consilieri care au trecut. Eu nu am nicio autoritate să-i spun unui politician ce trebuie ce să facă”, a declarat Klaus Iohannis, care a respins formularea cu “giroscopul” (cu girarea,, n..red.) a unui jurnalist.

“Eu nu sunt în niciun partid politic, dar nu pot să intervin în viața unui partid. Eu, Klaus Iohannis, sunt împotriva ca un politician să treacă din motive electoraliste dintr-un partid în altul. Atenție, se poate întâmpla ca un partid să-și schimbe doctrina, dar aceasta e o situație rarisimă. pe mine, vă rog să mă întrebați într-o formulare corectă, nu într-o supoziție eronată”, a insistat Iohannis.

Reacția președintelui vine în contextul în care PSD acuză PNL că a racolat în ultima perioadă mai multe zeci de primari, înaintea alegerilor locale.

foto: Hepta

PARTENERI - GSP.RO Moroșanu, după ce Sergiu, tânărul căruia i-a cumpărat o casă, s-a ales cu dosar penal: „I-am lăsat și ...”

PARTENERI - PLAYTECH Carmen Iohannis, UMILITĂ TOTAL de elevii ei! S-a aflat SECRETUL pe care s-a chinuit să îl ascundă

HOROSCOP Horoscop 19 august 2020. Vărsătorii intră în conflict cu o persoană din anturajul apropiat