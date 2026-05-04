După mai bine de patru ani de război la scară largă, luptele intense continuă nestingherite pe linia frontului, în timp ce negocierile diplomatice sunt blocate de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu.

Liderul rus Vladimir Putin l-a sunat pe președintele american Donald Trump și l-a rugat să favorizeze un armistițiu pe 9 mai, cu prilejul paradei militare de la Moscova. De partea cealaltă, Ucraina a cerut un armistițiu de durată pentru a facilita negocierile diplomatice – o cerere refuzată de Rusia.

În luna aprilie, Ucraina a dat înapoi Rusia în mai multe zone. Cu toate acestea, Moscova a reușit să păstreze trupe infiltrate în trei sferturi din locurile ocupate anterior.

Armata rusă trimite, de regulă, grupuri mici de soldați să ocupe poziții în unele secțiuni ale liniei frontului, care constau în zone mobile late de câțiva kilometri și sunt expuse constant atacurilor cu drone, și să se ascundă acolo pentru a facilita avansul forței principale.

Aceste operațiuni de infiltrare în zone pe care Rusia nu le controlează pe deplin nu sunt incluse în estimările teritoriului deținut de fiecare parte.

Rusia și-a încetinit avansul începând cu decembrie 2025 și nu a mai înaintat deloc în martie, după care a început să piardă teren.

Cel puțin patru cauze pot explica reculul armatei ruse: blocarea terminalelor Starlink folosite de Rusia în Ucraina, represiunea Kremlinului asupra Telegram, folosit de soldații ruși pentru a comunica mai rapid între ei, contraatacurile terestre ucrainene și atacurile de la distanță medie ale Ucrainei, notează ISW.

Nu este exclusă și ipoteza unui posibil efect al „tendințelor sezoniere”, dezghețarea solului și ploile de primăvară „deteriorând condițiile” pentru mișcările trupelor.

În aprilie, fără a realiza un progres major, armata ucraineană a reușit totuși să avanseze în diverse locații de-a lungul liniei frontului: aproximativ 40 de kilometri pătrați în fiecare dintre cele trei regiuni Zaporijia, Harkov și Donețk. Rusia însă a cucerit câțiva kilometri pătrați la est de Kramatorsk (Donețk).

Deși Ucraina a recuperat teren pentru prima dată din vara anului 2023, câștigurile rămân neînsemnate: 120 de kilometri pătrați reprezintă doar 0,02% din teritoriul ucrainean, inclusiv Crimeea și Donbas.

La mai bine de patru ani de la lansarea invaziei la scară largă, Rusia ocupă puțin peste 19% din Ucraina, dintre care o bună parte din acest teritoriu era ocupat deja din primăvara anului 2024, după anexarea Crimeei și a unei părți importante din regiunea Donbas. Majoritatea progreselor teritoriale rusești au fost realizate în primele săptămâni ale invaziei.