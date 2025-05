„Rusia nu va discuta public conținutul documentelor privind soluționarea conflictului din Ucraina; negocierile ar trebui să aibă loc în privat”, a declarat Dmitri Peskov, după ce liderul rus Vladimir Putin s-a angajat să prezinte un „memorandum de pace”.

Conducerea de la Kiev insistă să primească „memorandumul de pace”, dar Peskov spune că nu este cazul înainte de întâlnirea propusă pentru 2 iunie la Istanbul. Potrivit lui Peskov, insistența Ucrainei de a vedea condițiile Moscovei înainte o nouă rundă de negocieri este „neconstructivă”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a insistat la rândul lui că Moscova a propus o nouă întâlnire ruso-ucraineană la Istanbul și a pretins că nu a primit niciun răspuns.

În plus, Peskov a sugerat că ar fi necesară o nouă discuție între Vladimir Putin și Donald Trump în contextul criticilor și avertismentelor formulate de președintele american la adresa liderului rus. O nouă discuție telefonică „ar putea fi organizată în orice moment, în funcție de necesitate”, a declarat el.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe a comentat imediat declarațiile lui Peskov. Potrivit lui Heorhii Tîhîi, rușii se tem să trimită „memorandumul de pace” pentru că ar trebui să dezvăluie public că își doresc prelungirea războiului prin solicitarea „unor condiții nerealiste”.

MAE ucrainean le cere rușilor „să înceteze astfel de jocuri” și să trimită așa-zisul memorandum. Kievul nu exclude ca Moscova să se folosească de astfel de tertipuri doar pentru a ajunge la o nouă „discuție goală”, precum cea organizată pe 16 mai la Istanbul.

The Russians' fear of sending their „memorandum” to Ukraine suggests that it is likely filled with unrealistic ultimatums, and they are afraid of revealing that they are stalling the peace process. If not, they must pass the document immediately, as Foreign Minsiter… pic.twitter.com/cfL8vx24Yd