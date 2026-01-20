A renunțat la tot

„Îmi construisem o casă pentru a crește un copil încrezător și independent și făcusem deja asta, dar faptul că mă agățam de acea locuință mă împiedica să evoluez către următorul capitol al vieții mele, un capitol plin de posibilități creative pe care datoriile le făceau imposibil de urmărit”, a povestit femeia.

Vânzarea casei i-a dat libertatea de a călători, de a-și recâștiga încrederea și de a-și lua un nou loc de muncă.

Faptul că a renunțat la aproape tot ce deținea și să se angajezee pe un vas de croazieră a ajutat-o să pășească într-un nou capitol al vieții sale.

„Vânzarea casei mi-a oferit spațiul financiar și emoțional necesar pentru a rezolva ceva ce evitasem ani buni. Aveam nevoie de o intervenție stomatologică extinsă, iar din cauza lipsei dinților, nu mai aveam încredere în propriul zâmbet. Ca fotograf, am petrecut decenii întregi convingându-i pe alții să se relaxeze, în timp ce eu evitam obiectivul”, a spus aceasta.

„Oceanul făcea ca totul să merite”

Înainte de a vinde casa, ea a căutat modalități de a călători în timp ce lucra ca fotograf, iar un prieten i-a sugerat să încerce pe un vas de croazieră. A aplicat pentru un job, iar la scurt timp a primit răspuns afirmativ. I s-a oferit un contract de fotograf principal pe un vas de croazieră de lux, un rol care a purtat-o pe mai multe continente.

Contractul a început în Sydney, iar despre viața pe mare spune că este una a contrastelor. „Fotografiam într-un studio la etajul 15, dar dormeam mult mai jos, într-o cabină fără ferestre. Urcam scări nesfârșite în fiecare zi. Programul, camerele și echipamentele vechi îmi făceau zilele lungi și plictisitoare. Dar pe punte, oceanul făcea ca totul să merite. Un apus de soare îți poate schimba complet starea de spirit. De fiecare dată când ajungeam într-un port nou, lumea se deschidea”, a mărturisit femeia.

În șase luni, vizitase trei continente, devenise mai sănătoasă decât fusese în ultimii ani și, pentru prima dată în decenii, învățase să zâmbească.

În timp ce se recupera în Miami după o accidentare, a primit un alt apel neașteptat. Un apartament devenise disponibil în clădirea Asbury Park, unde aplicase cu ani în urmă. Avea vedere la ocean, o comunitate de artiști și o chirie pe care și-o putea permite:

„Simțeam că universul îmi oferea șansa de a-mi pune în practică, în sfârșit, speranțele și creativitatea. Renunțasem la tot ce mă ținea odinioară în loc. Ceea ce am câștigat a fost libertatea, libertatea de a crea, de a călători și de a zâmbi din nou liber, cu aparatul foto drept bilet de plecare”





