A primit această poreclă după tentativa de asasinat a președintelui Ronald Reagan de către John Hinckley Jr. în 1981. Acest eveniment este probabil motivul pentru care hotelul este mai degrabă mai faimos, și nu Cina Corespondenților de la Casa Albă, care are loc tot acolo în fiecare an.

Pe 30 martie 1981, președintele american Ronald Reagan a fost grav rănit într-un atentat la Washington, D.C. Un glonț, ricoșat din limuzina prezidențială, l-a lovit în torace, provocându-i fractura unei coaste și perforarea unui plămân. Transportat de urgență la Spitalul Universitar George Washington, Reagan a fost externat pe 11 aprilie, după o recuperare rapidă ce a marcat un moment de solidaritate națională.

În același atac, secretarul de presă al Casei Albe, James Brady, un agent al Serviciului Secret și un ofițer de poliție au fost răniți. Brady a suferit leziuni cerebrale grave, rămânând invalid până la decesul său din 2014. «Acest atac a schimbat viețile noastre pentru totdeauna», declara familia sa la vremea respectivă.

Autorul atacului, John Hinckley Jr., a fost declarat nevinovat din cauza nebuniei în 1982 și a fost internat într-un spital de maximă securitate până la externarea sa, în 2016. Atacul rămâne marcat printr-o placă memorială amplasată pe fațada hotelului unde a avut loc incidentul.

