Tânărul de 31 de ani, despre care o sursă federală din domeniul forțelor de ordine a confirmat că este profesor, a fost arestat după ce ar fi intrat în hotelul Washington Hilton și s-a îndreptat în fugă spre sala de bal unde se adunaseră Trump și aproximativ 2.500 de invitați.

Focurile de armă au izbucnit în apropierea zonei de control de securitate interioare a evenimentului, puțin după ora 20:30 – în timp ce se servea salată. Serviciul Secret l-a scos în grabă pe Trump din încăpere, în timp ce membrii cabinetului său s-au ascuns sub mese, înainte de a fi și ei evacuați.

Vecinul lui Allen a declarat pentru The Post că „poate că ar putea fi în spectrul tulburării de personalitate”.

Un videoclip dramatic postat pe rețelele de socializare de Trump îl arată pe Allen deschizând focul și alergând spre sala de bal. Un ofițer de aplicare a legii a fost împușcat, glonțul lovindu-i vesta antiglonț.

Atacatorul de la cina corespondenților de la Casa Albă avea o pușcă, un pistol și „mai multe cuțite”; acuzat de arme de foc și agresiune

Trump a ieșit în grabă de la cina corespondenților de la Casa Albă după ce s-au tras focuri de armă în sala de bal, atacatorul a fost identificat.

Atacatorul „a asamblat o armă lungă într-o cameră nesecurizată” înainte de a trage lângă sala de bal, dezvăluie un voluntar

„Era înarmat cu o pușcă, un pistol și mai multe cuțite în timp ce intra în fugă în acel punct de control”, a declarat șeful poliției din DC, Jeffrey Carroll.

„În acest moment, se pare că este un actor singuratic, un atacator singuratic”, a spus Carroll. „Nu pare să existe niciun fel de pericol pentru public.”

Trump a găzduit o conferință de presă la Casa Albă la scurt timp după incident, alături de prima doamnă Melania Trump, care a părut în pragul lacrimilor când soțul ei a menționat tentative de asasinat anterioare.

„Am văzut multă dragoste”, a spus președintele. „Am fost foarte, foarte impresionat de asta.”

Trump a dezvăluit că a auzit împușcăturile, dar nu a fost imediat conștient de pericol.

„Am auzit un zgomot și am crezut că este o tavă care cade”, a spus el. „Am auzit acel zgomot și am zis că a fost fie o tavă, fie un glonț. Speram să fie o tavă.”

Suspectul va fi pus sub acuzare luni în instanța federală.

Procurorul din Columbia spune că „inculpatul va fi pus sub acuzare luni în instanța districtuală federală” și că vor exista mult mai multe acuzații împotriva sa pe măsură ce apar mai multe informații. Suspectul va fi acuzat de două infracțiuni.

Procurorul american pentru Districtul Columbia, Jeanine Ferris, a vorbit cu presa despre acuzațiile care vor fi formulate împotriva suspectului.

Ea a spus că acesta este găsit vinovat de două capete de acuzare de „utilizare a unei arme de foc în timpul unei infracțiuni violente” și de „agresiune asupra unui ofițer federal folosind o armă periculoasă”.

Ea a adăugat că, deși un singur ofițer a fost rănit, „este clar, pe baza a ceea ce știm până acum, că această persoană a intenționat să facă cât mai mult rău și cât mai multe daune posibil” și a fost oprită pentru că punctul de control din fața hotelului a funcționat.

Ea a spus că toate agențiile de aplicare a legii au acționat rapid pentru a preveni ceea ce ar fi putut fi un „eveniment oribil”.

Momentul în care Donald Trump este evacuat de agenții Secret Service după împușcăturile din Washington Hotel, la Cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă
