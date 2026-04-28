Aldi Süd elimină sute de posturi de la divizia digitală

Retailerul Aldi Süd a anunțat un amplu program de restructurare, care prevede eliminarea a 1.250 de locuri de muncă la sediul central din Mülheim an der Ruhr, Germania.

Decizia a fost comunicată angajaților în cadrul unei reuniuni virtuale organizate luni, reducerile de personal urmând să fie implementate până la sfârșitul anului 2027.

Cea mai afectată este divizia digitală Aldi DX, de unde vor fi eliminate peste 1.000 de locuri de muncă. Compania dezvoltase puternic acest sector în ultimii ani, extinzând departamentul IT, la un moment dat, la peste 4.000 de angajați. În noiembrie 2024, retailerul a creat chiar o entitate separată pentru zona digitală, denumită Aldi DX.

Plecări voluntare cu pachete compensatorii, nu concedieri directe

Potrivit informațiilor publicate de presa germană, compania nu intenționează să recurgă la concedieri forțate, ci va oferi angajaților pachete compensatorii pentru plecări voluntare.

Acesta nu este primul program de restructurare la Aldi Süd. În ianuarie, retailerul confirmase deja un alt plan de reducere a câtorva sute de posturi în centrala din Germania. Printre departamentele vizate atunci se numărau resursele umane, contabilitatea și achizițiile.

Programul de economii din IT poartă intern numele „Cost Leadership Reset”. Un fost manager al companiei a declarat că problema principală a fost creșterea accelerată a costurilor: „La noi, costurile au crescut mai puternic decât profitul”.

Potrivit unor angajați, din finalul anului trecut, presiunea internă a crescut considerabil. De asemenea, compania ar fi retras promisiunea privind munca aproape integrală de acasă. Noua regulă prevede prezența la birou în proporție de 40% din timpul de lucru, măsură care ar fi dus deja la numeroase plecări.

Pe platforma Kununu, evaluările companiei au scăzut la 2,5 puncte din 5, iar unii angajați reclamă incertitudine și un climat intern deteriorat.

Lidl, modelul urmărit de Aldi

Extinderea diviziei digitale a fost influențată și de concurența cu Lidl.

Compania rivală a investit puternic în tehnologie prin divizia Schwarz Digits, care dezvoltă IT, analiză de date și infrastructură cloud.

Pentru a reduce costurile, Aldi Süd externalizează tot mai multe activități IT. În noiembrie 2025, furnizorul indian Tata Consultancy Services a anunțat extinderea colaborării cu retailerul german.

Și gigantul industriei mobilei IKEA pregătește o nouă rundă de reduceri de personal. Concedierile ar urma să vizeze sute de angajați la nivel global, în principal din zona de birouri. Compania s-a confruntat și în trecut cu dificultăți, care au dus la reduceri de personal în mai multe țări. În Polonia, de exemplu, în anul financiar 2024, IKEA a redus aproximativ 285 de posturi, majoritatea în fabrica din Goleniów, invocând condițiile de piață.

Grupul Ingka are peste 160.000 de angajați și operează în peste 30 de țări.

