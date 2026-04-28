Baraolt, fără combustibil de sâmbătă. „Când se consumă, stăm”

Una dintre cele mai dificile situații este în Baraolt, județul Covasna. Singura benzinărie care deservește orașul și alte 18 localități din zonă nu mai are combustibil de sâmbătă. Pentru oamenii care fac naveta sau au drumuri zilnice, lipsa carburanților a venit ca o lovitură. Un șofer a spus că mai are doar puțin combustibil în rezervor și nu știe ce va face după aceea.

„Mai am ceva rezerve. Atât. Când se consumă, stăm”, a spus bărbatul pentru Știrile Protv.

Problema este și mai apăsătoare pentru fermieri, mai ales că este perioada lucrărilor agricole. Oamenii au nevoie de motorină pentru arat și semănat, iar lipsa carburantului le dă peste cap programul.

Fermierii, printre cei mai afectați: „Ne costă bani și timp și nervi”

Un fermier din zonă, care are 10 hectare de lucrat, a ajuns să ceară motorină de la un prieten, doar ca să își poată continua munca.

„Acum am cerut 5 litri de la un prieten care a cumpărat, a avut noroc și a luat 20 de litri”, a spus fermierul Kozstos Barna pentru Știrile ProTv.

Un alt agricultor, Tiberiu Pichlert, a explicat pentru aceeași sursă că lipsa motorinei înseamnă nu doar un drum în plus, ci și bani pierduți și nervi.

„Nu avem motorină la benzinărie și trebuie să aducem din altă parte, ne costă bani și timp și nervi”, a spus acesta.

Pentru fermieri, câteva zile fără motorină pot însemna întârzieri mari, mai ales când lucrările trebuie făcute la timp.

La Bușag, oamenii au alimentat cu ce au apucat

Probleme au fost și la Bușag, în Maramureș. Acolo, unii șoferi nu au mai găsit motorină standard și au fost nevoiți să alimenteze cu motorină premium, mai scumpă. Pentru cei care au nevoie de carburant pentru utilaje agricole, diferența de preț contează.

„Pentru tractor era bună standard. Am băgat și de-aia mai fină, mai scumpă”, a spus un șofer.

Un alt bărbat a povestit că a încercat să alimenteze la mai multe benzinării, fără succes.

„Destul de ridicol. Cred că e a patra sau a cincea benzinărie la care încerc să alimentez și mi s-a aprins becul acum 20 de km”, a spus acesta pentru sursa citată.

Cererea a crescut brusc după scăderea prețurilor

OMV Petrom spune că problema a apărut după aplicarea unei noi metodologii de calcul al prețului la pompă, în urma intervențiilor administrative. După limitarea adaosului comercial la rafinare și distribuție, prețurile au scăzut, iar mulți șoferi au mers să alimenteze. Compania spune că această creștere rapidă a cererii a făcut ca unele stații să își epuizeze temporar stocurile.

„Implementarea unei noi metodologii de calcul a prețului la pompă, ca urmare a intervențiilor administrative, a condus la reduceri semnificative ale prețurilor din stațiile noastre. Această evoluție a generat o creștere accelerată a cererii”, a transmis OMV Petrom, potrivit sursei citate.

Compania mai spune că lipsa carburantului nu afectează un număr mare de benzinării și că situațiile sunt de scurtă durată.

„În unele stații pot apărea temporar situații de indisponibilitate a produsului. Acestea sunt efecte punctuale și de scurtă durată, stațiile fiind realimentate rapid”, a mai transmis compania.

Autoritățile spun că România produce mai multă benzină decât consumă

Bogdan Ivan, ministrul demisionar al Energiei, a transmis că nu ar trebui să apară probleme majore, pentru că România produce mai multă benzină decât consumă, explică sursa citată.

„În mod normal n-ar trebui să fie probleme, pentru că astăzi România produce 3,2 milioane de tone de benzină și consumă aproximativ 1,6, deci jumătate din cât producem consumăm, restul o vindem în afara țării”, a spus Bogdan Ivan.

Autoritățile susțin că majoritatea benzinăriilor funcționează normal și că problemele apărute sunt izolate.

În orașele mari, șoferii au mai multe alternative

Situația este mai ușor de gestionat în orașele mari, unde șoferii pot merge la alte stații dacă una rămâne fără carburant. La Brașov, o stație nu mai avea deloc carburanți, dar în apropiere existau alte benzinării. La Cluj, în unele locuri, șoferii au găsit doar benzină premium, mai scumpă decât cea standard.

Întrebat cu cât a ieșit mai scump, un șofer a răspuns: „N-am stat să calculez, cu câțiva zeci de lei”.

Luni, în principalele orașe ale țării, benzina costa de la 8,68 lei pe litru, iar motorina pornea de la 8,98 lei pe litru.

Autoritățile și reprezentanții OMV Petrom dau însă asigurări că nu este vorba despre o criză generală de combustibil, ci despre lipsuri punctuale, apărute pe fondul unei cereri crescute. Compania transmite că stațiile sunt realimentate rapid, iar situația ar urma să revină la normal în scurt timp.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE