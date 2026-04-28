Cât costă carnea pentru grătar în Lidl, Kaufland, Auchan și Carrefour înainte de 1 Mai 2026

Iată o evaluare a prețurilor pentru diferite categorii de carne pentru grătar în principalele lanțuri de supermarketuri.

Preț pentru carnea de grătar la Kaufland

Mici de porc 12,99 lei/ 900 grame

Ceafă de porc fără os 21,99 lei/kg

Cârnăciori Grill de porc 10,99 lei/ 500 grame

Aripi de pui 16,49 lei/kg

Sursă: Aplicația Kaufland

Promotiile sunt valabile în această săptămână, începând de mâine.

Preț pentru carnea de grătar la Lidl

Mici de porc 12,99 lei/kg

Cârnați subțiri de porc, cu usturoi 10,99 lei/ 500 grame

Ceafă de porc fără os în marinadă BBQ 2,49 lei/100 grame

Aripi de pui secționate, marinate 2,19 lei/100 grame



Sursă: Lidl Plus

Preț pentru carnea de grătar la Auchan

Mici de porc Comtim 15,99 lei/ 900 grame

Mici de porc Auchan 12,69 lei/ 900 grame

Mici de porc Auchan 23,99/kg

Carnati de porc subtiri Auchan, +/- 500 g 15,25 lei

Carnati de porc grosi Auchan, +/- 700 g 19,24 lei

Ceafa de porc fara os, vrac 29,99 lei/kg

Aripi de pui sectionate Auchan 16,79 lei/kg

Aripi de pui Fragedo, caserola +/- 1.2 kg 23,15 lei

Aripi de pui La Provincia, +/- 1 kg 19,69 lei



Sursă:Auchan



Preț pentru carnea de grătar la Carrefour

Mici 15,99 lei/640 grame

Aripi de pui marinate 2,09 lei/ 100 grame

Cârnați 13,99 lei/500 grame

Sursă:Carrefour

Grătarul este o experiență foarte distractivă, deși sezonieră. Odată ce vine vremea caldă, vine și pofta pentru fripturi, mici, cârnați, burgeri și multe alte bunătăți.

Regulile pe care trebuie să le respecți când faci grătar în curte

Potrivit legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, focul deschis, inclusiv grătarul, trebuie amplasat la o distanță sigură de clădiri, garduri sau materiale inflamabile. De asemenea, este interzisă aprinderea focului în condiții de vânt puternic sau în apropierea vegetației uscate. Regulile mai stipulează că focul trebuie supravegheat permanent și stins complet după utilizare.

O astfel de activitate este permisă în România, însă încălcarea regulilor privind prevenirea incendiilor poate duce la amenzi considerabile. De asemenea, este important să fie respectată liniștea publică și drepturile vecinilor, pentru a evita eventuale probleme. O astfel de activitate desfășurată în curtea proprie poate aduce amenzi de până la 2.500 de lei, dacă legislația nu este respectată, iar vecinii sunt deranjați.

Cum va fi vremea de minivacanța de 1 Mai

Pentru minivacanța de 1 Mai sunt anunțate temperaturi peste cele specifice perioadei. Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sudice, estice și centrale, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

1 Mai 2026 aduce un mini-concediu pentru angajați

Minivacanța de 1 Mai 2026 oferă milioane de români prilejul unui weekend prelungit, întrucât sărbătoarea cade într-o zi de vineri. Astfel, angajații vor avea la dispoziție trei zile libere consecutive, ideale pentru o escapadă de primăvară.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE