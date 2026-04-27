Bere la 1 euro și masa cu 3 euro: acestea sunt prețurile care au făcut ca o postare despre Uzbekistan să strângă 70.000 de like-uri pe Instagram. Lourens (@l.ourens) susține că această țară este destinația ideală pentru cei care vor să călătorească mult cu bani puțini, oferind un raport calitate-preț imbatabil.

„Am fost în cea mai ieftină țară din lume, unde poți bea o bere la o terasă pentru aproximativ 1 euro și poți sta într-un apartament local pentru aproximativ 15 euro pe noapte. Capitala sa este ca un mini-Dubai, cu turnuri moderne de sticlă și un metrou impecabil. Totuși, acest oraș are și clădiri antice cu multă cultură și o bucătărie locală bogată”, a spus expertul în călătorii, relatează Express.

El a mai povestit că a plătit în jur de 3 euro pentru un fel de mâncare.

„De exemplu, am fost la acest restaurant și am comandat un fel de mâncare local pentru aproximativ 3 euro de persoană”, a spus Lourens.

Transportul accesibil este un alt atu al Uzbekistanului, trenurile de mare viteză având tarife de aproximativ 15 euro spre orașele legendare ale țării. Potrivit influencerului, contrastul este fascinant: poți pleca dintr-o capitală modernă ce amintește de Dubai pentru a ajunge în Samarkand, unde vei descoperi arhitectura fascinantă a Drumului Mătăsii, considerată de acesta printre cele mai frumoase din lume.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar postarea lui Lourens a declanșat un val de entuziasm pe rețelele sociale. Sute de utilizatori au confirmat spusele influencerului, descriind Uzbekistanul ca pe o destinație spectaculoasă care nu golește buzunarele. „Este unul dintre locurile mele preferate!”, a mărturisit un internaut, fiind completat de un altul: „Am fost acolo recent și experiența este pur și simplu incredibilă”.

Dincolo de prețurile mici, Uzbekistanul se remarcă printr-un nivel de securitate rar întâlnit, fiind descris de mulți vizitatori drept una dintre cele mai sigure destinații din lume. Mai mult, țara a reușit să ocupe poziții fruntașe în topurile internaționale dedicate siguranței femeilor care aleg să călătorească neînsoțite.

Autoritățile sfătuiesc turiștii să evite zonele de frontieră cu Afganistanul, Tadjikistanul și Kîrgîzstanul, unde situația poate fi imprevizibilă. În schimb, traseele turistice clasice care includ Tașkent, Samarkand și Bukhara sunt considerate total sigure, fiind monitorizate atent de forțele de ordine și beneficiind de o infrastructură bine pusă la punct.

