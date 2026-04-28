George Simion în 2024: „Nu bat palma cu PSD. Îmi dau demisia din toate funcțiile dacă AUR face alianță cu PSD”

„AUR, atâta timp cât nu dă țării președinte sau nu iese pe primul loc la alegeri, nu intră într-o coaliție de guvernare pentru că nu putem schimba nimic, v-am zis că nu intrăm”, spunea Simion în emisiunea Insider Politic de la Prima TV difuzată pe 26 octombrie 2024.

Și a continuat: „Îmi dau demisia din toate funcțiile publice. George Simion nu bate palma cu PSD-ul, o spun… Unde-i camera la care trebuie să mă uit? Acolo… George Simion nu bate palma cu PSD-ul, George Simion nu face alianță cu PSD-ul, George Simion este singurul capabil, suficient de energic, de tânăr, de determinat, să termine cu PSD-ul în România”.

Însă pe 27 aprilie 2026, PSD și AUR au bătut palma și au decis să depună împreună o moțiune de cenzură ca să dărâme Guvernul Bolojan.

Reamintim că, în noiembrie 2024, în primul tur al alegerilor prezidențiale, George Simion a ieșit pe locul 4, după Călin Georgescu, Elena Lasconi și Marcel Ciolacu, dar rezultatele acelor alegeri au fost anulate de CCR în decembrie 2024.

Apoi, George Simion și Nicușor Dan au fost adversari în turul doi al alegerilor prezidențiale din mai 2025. Nicușor Dan a obținut 6,17 milioane de voturi (53,6%), iar George Simion a fost votat de 5,34 milioane de persoane (46,4%), prin urmare, Dan a devenit președintele României.

Mai reamintim că Claudiu Târziu a înființat Alianţa pentru Unirea Românilor alături de George Simion pe 1 Decembrie 2019, dar cel din urmă a devenit președinte unic al AUR în martie 2022. Târziu și-a dat demisia din aur în aprilie 2025, după 6 ani.

În noiembrie 2025, George Simion a câștigat al doilea mandat la şefia partidului, cu 991 de voturi pentru şi numai 17 contra. Simion a fost singurul candidat.

PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan, deși Grindeanu a exclus o alianță cu partidul lui Simion

Marian Neacşu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat luni, 27 aprilie, într-o declarație comună oferită la Parlament, că PSD şi AUR vor depune împreună o moţiune de cenzură împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan.

„În urma mai multor rânduri de discuţii între conducerile partidelor noastre, s-a decis ca eu şi domnul Petrişor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moţiuni de cenzură comune. Din acest motiv ne aflăm astăzi aici. Este un lucru exclusiv tehnic. Abordarea politică va fi probabil explicată în cursul acestei zile de către preşedinţii de partide. Aşa după cum cunoaşteţi, noi avem la ora 14.00 convocat un Birou Permanent Național în care se va lua decizia finală”, a spus fostul vicepremier Marian Neacșu.

Întrebat de jurnaliști dacă acesta este primul pas pentru o viitoare colaborare PSD-AUR și la guvernare, Neacșu a răspuns: „Orice drum începe cu primul pas”.

Petrișor Peiu, care din noiembrie 2025 este președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR, a adăugat că partidul lui George Simion face „un demers comun” cu PSD de redactare a moţiunii de cenzură, care să fie dezbătută și apoi votată în Parlament „undeva la începutul lunii mai”, astfel încât Guvernul Bolojan să cadă.

Pentru căderea Guvernului este nevoie de 233 de voturi în Parlament. PSD și AUR au împreună 220 de parlamentari, deci mai este nevoie de încă 13 parlamentari care să voteze, astfel încât să treacă moțiunea de cenzură.

Reamintim că Grindeanu a spus de mai multe ori că social-democrații nu vor face coaliție sau alianță cu AUR cât timp el va conduce partidul.

PSD și-a retras miniștrii din Guvern și a provocat o criză politică, iar Ilie Bolojan a rupt coaliția cu partidul lui Grindeanu

Situația politică este extrem de complicată. România a intrat în criză politică pe 20 aprilie, când PSD a votat, într-o ședință cu 5.000 de membri, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, care este și președintele PNL. Acesta a primit și un ultimatum de 72 de ore ca să demisioneze, altfel miniștrii PSD vor fi retrași din Guvern și urmează o moțiune de cenzură.

Pe 21 aprilie, Bolojan a anunțat că liberalii rup coaliția cu PSD, formată în iunie 2025, din cauza crizei provocate de partidul lui Sorin Grindeanu.

Pe 22 aprilie, președintele Nicușor Dan s-a văzut separat cu fiecare partid al fostei coaliții PSD-PNL-USR-UDMR, în contextul în care partidul condus de Sorin Grindeanu a anunțat că își va retrage miniștrii din Guvernul Bolojan. La finalul zilei, într-o scurtă declarație televizată, șeful statului a concluzionat: „Calm și vom trece prin asta”.

Pe 23 aprilie, miniştrii PSD şi-au depus demisiile la Palatul Victoria. În aceeași zi, premierul Ilie Bolojan a anunțat că a luat act de demisiile celor 6 miniștri PSD şi că va trimite preşedintelui Nicușor Dan noile propuneri de interimari, iar șeful statului le-a semnat pe 25 aprilie.

Cine preia interimar portofoliile PSD: 

  • Dragoş Pîslaru – Ministerul Muncii
  • Cseke Attila – Ministerul Sănătăţii
  • Tanczos Barna – Ministerul Agriculturii
  • Cătălin Predoiu – Ministerul Justiţiei
  • Ilie Bolojan – Ministerul Energiei
  • Radu Miruţă – Ministerul Transporturilor.

Foarte important, preşedintele Nicuşor Dan a declarat pe 24 aprilie, după summitul Consiliului European din Cipru, că dacă PNL sau PSD îi va spune că vor un guvern minoritar, cu susţinerea partidului AUR, el va refuza.

Acum este așteptată moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Pe 27 aprilie, președintele AUR, George Simion, a declarat că AUR și PSD vor depune moțiunea de cenzură comună când vor aduna 233 de semnături, adică numărul necesar de voturi pentru ca Executivul să pice în Parlament.

George Simion în 2024: „Nu bat palma cu PSD. Îmi dau demisia din toate funcțiile dacă AUR face alianță cu PSD”
