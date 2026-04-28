Cum va fi vremea în săptămâna 28 aprilie – 3 mai 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întregul teritoriu al României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în jumătatea estică a țării.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice, dar și deficitar în cele vestice, nordice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 4-10 mai 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în săptămâna 11-17 mai 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ce se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi apropiat de cel normal, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 18-24 mai 2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Luni, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat că valul de căldură din weekend va fi urmat de un episod de vreme rece și ploioasă.

