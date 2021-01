Acum o jumătate de an, cursul firesc al vieții unei fetițe din Cehul Silvaniei, județul Sălaj, s-a schimbat brusc în urma unei vești îngrozitoare. Lara Vass, care acum are 5 ani și jumătate, a fost diagnosticată cu leucemie acută limfoblastică, o afecțiune a sângelui care o poate ucide dacă nu i se administrează periodic tratamentul de specialitate. Copila a început deja procedurile și investigațiile într-un spital din SUA, dar lupta cu boala presupune ca tratamentul să se deruleze pe durata a trei ani. De aceea, Lara are nevoie mai mult decât oricând de sprijinul oamenilor pentru a strânge cei peste 1.500.000 de dolari care îi sunt necesari supraviețuirii.

Nimeni – părinți, specialiști -, nu-și explică în acest moment cum s-a putut ca un copil sănătos în primii ani de viață să ajungă, brusc, într-o situație atât de dramatică, în mijlocul unei încleștări dure pentru supraviețuire. Partea bună, dacă se poate spune așa, a acestei tragedii care s-a abătut asupra Larei este că maladia – care îi poate fi letală fără un tratament aplicat la timp -, a fost descoperită în stadiul de început.

Primele semne ale boli i-au indus în eroare pe medici. Biopsia a confirmat diagnosticul

La primele semne ale bolii – Lara era palidă, avea constant febră, dar nu mai mare de 38 de grade, iar puterile îi erau vizibil slăbite -, părinții, Melania și Tivadar, au dus-o imediat la doctor. Un prim consult, un diagnostic prezumtiv, le-a dat speranțe că nu ar fi vorba de nimic grav. Dar investigațiile amănunțite care au urmat la cererea doctorului de familie au făcut ca cerul să se prăvălească peste ei.

Așa, au aflat că ceea ce medicii sperau să fie doar o viroză alimentată de un puternic virus era, de fapt, o boală îngrozitoare: leucemie acută limfoblastică

„După primul consult, medicul a bănuit că micuța nostră are o viroză mai puternică. Credea că acele simptome sunt cauzate de un virus. Dar, pentru siguranță, ne-a recomandat să facem și niște investigații suplimentare. Rezultatele analizelor de sânge și cele ale biopsiei (recoltare de celule din măduva spinării), au infirmat total posibilitatea ca Lara să aibă viroză și au indicat un diagnostic care a făcut ca cerul să se prăvălească peste noi. Specialiștii au spus că Lara suferă de leucemie acută limfoblastică”, își amintește Melania Vass, 34 de ani, mama Larei, cum a început totul.

Boala a fost depistată în stadiu incipient, dar tratamentul va fi pe termen îndelungat

De atunci au trecut șase luni, răstimp în care Lara a și început tratamentul împotriva leucemiei. Boala cumplită pe care, din fericire, medicii au depistat-o chiar de la debutul ei și au acționat rapid. Într-o primă etapă, Lara a stat în spital ceva mai mut de două săptămâni deoarece starea ei de sănătate se deprecia foarte rapid, de la o zi la alta.

Exista chiar riscul unor complicații ce îi puteau fi fatale! Dar când organismul a dat semne că a trecut de perioada critică, copila a fost externată, iar pentru supraveghere și ședințele chimo a fost programată la intervale de timp bine stabilite, alese în funcție de evoluția bolii.

Lara e în programul de susținere al Fundației Ringier România

Fetița – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România – este acum tot sub supravegherea specialiștilor de la Spitalul Johns Hopkins All Childrens, din Tampa, Florida. În urma investigațiilor amănunțite la care au supus-o pe copila bolnavă de leucemie acută limfoblastică, medicii americani au realizat un program personalizat de tratament, gândit pe o perioadă care se va întinde pe durata mai multor ani.

Este vorba de trei ani în care Lara va face tratament cu citostatice, va primi o medicație și o nutriție adecvate bolii care o macină și va fi supusă periodic unor investigații de control. Valoarea acestor proceduri medicale este estimată, pe durata celor trei ani, la peste 1.500.000 de dolari! O sumă extrem de mare pentru părinții fetiței, cărora, fără sprijin financiar, le este imposibil să-i ofere această uriașă șansă la viață micuței lor.

„Acești bani sunt șansa micuței Lara la viață”

„Sunt semne extrem de bune că tratamentul cu citostatice funcționează, că dă rezultate. Fetița noastră se joacă, se plimbă cu noi… Dar obosește foarte repede… Important e că se simte ceva mai bine. Copila duce o viață normală, dar extrem de bine supravegheată din punctul de vedere al sănătății și al hranei.

Însă nu suntem decât la începutul unui lung și chinuitor drum, pe care îl putem parcurge doar cu ajutorul oamenilor cu suflet pe care îi implor să ne fie alături în aceste momente dificile din viața noastră. Pentru Lara, care face tot ce îi stă în puteri pentru a învinge boala, fiecare mic ajutor contează. Împreună cred că vom reuși să strângem acei 1.500.000 de dolari care înseamnă șansa ei la viață”, este strigătul de ajutor al unei mame care luptă pentru viața fiicei sale.

Lara are peste 11.000 de prieten virtuali care i-au sărit în ajutor

Că Lara nu este singură în această luptă o dovedește și faptul că, în mediul virtual, peste 11.000 de oameni s-au strâns în jurul ei și o ajută cum pot. Pe grupurile de susținere (n.r. – „Együtt Laraert Új jótékonysági Licitcsoport” – în maghiară -, „Împreună pentru Lara în lupta cu leucemia” și „For Lara – lupta împotriva leucemiei și a cancerului”), lumea licitează, cumpără și vinde servicii și bunuri, organizează tombole. Banii strânși ajung în conturile fetiței care are atâta nevoie de ajutor.

Cei care doresc să o ajute pe Lara o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828, cu textul «LARA».

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

