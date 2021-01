Pentru Lara Vass, o fetiță din Cehul Silvaniei, județul Sălaj, farmecul copilăriei s-a risipit ca la un semn atunci când medicii care au consultat-o au făcut o descoperire cutremurătoare: micuța de 5 anișori suferă de leucemie acută limfoblastică. O afecțiune hematologică, o boală extrem de severă a sângelui, care, netratată la timp, îi poate fi fatală. Fetița este deja într-un program special de investigații și tratament la un spital din SUA, însă pentru a putea urma tot protocolul salvator gândit de specialiștii americani pe durata a trei ani, Lara are nevoie de cel puțin 1.500.000 de dolari.

Primele semne ale cumplitei boli au fost vizibile cu aproximativ o jumătate de an în urmă, când părinții fetiței au observat că Lara are febră constant, nu mai mult de 38 de grade, că este foarte palidă și că este mai apatică decât de obicei, că o părăsesc puterile la joacă. Firesc, și-au spus că ceva nu este în regulă și au dus-o la un medic. După consultul specialistului, care a crezut că Lara are o viroză puternică, au urmat o analiză a sângelui, dar și o biopsie – recoltare de celule din măduva spinării -, care au infirmat, din nefericire, diagnosticul prezumtiv pus inițial. Copila avea, de fapt, ceva cu mult mai grav decât o viroză: suferea de leucemie acută limfoblastică!

„A fost un șoc uriaș, din care nu ne mai revenim”

„Starea generală de slăbiciune și faptul că era extrem de palidă au fost simptome care i-au făcut pe medici să creadă că fetița noastră a făcut o viroză puternică, că a luat un virus. Din nefericire, nu a fost așa… Analizele de sânge pe care le-am făcut imediat, dar și recoltarea de celule din măduva spinării ne-au arătat cât de gravă este situația… Ne-au arătat dimensiunea tragediei pe care o traversăm de atunci, de când Lara avea 5 anișori. Micuța noastră s-a îmbolnăvit de leucemie. A fost un șoc uriaș, din care nu ne mai revenim”, povestește Melania Vass, 34 de ani, mama Larei, cum a început trista poveste de viață a fiicei ei, cel de-al doilea copil al familiei.

Faptul că boala a fost depistată într-un stadiu de început a însemnat pentru Lara – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România – un avantaj uriaș în lupta pentru supraviețuire. Și asta pentru că leucemia deja făcea ravagii în trupul vlăguit al micuței, iar pronosticul specialiștilor în ceea ce privește degradarea ulterioară era unul sumbru, asociat zilelor.

În aproximativ 72 de ore de la diagnosticare, starea fetiței s-a înrăutățit într-un ritm galopant, motiv pentru care copila a intrat în regim de urgență într-un program special de investigații și tratament gândit de specialiștii de la Spitalul Johns Hopkins All Childrens, din Tampa, Florida.

Tratamentul cu citostatice pentru Lara se va întinde pe durata a trei ani

Tipul de boală, stadiul în care a fost depistată, dar și alte caracteristici pur medicale i-au făcut pe specialiștii americani să asocieze maladiei de care suferă fetița ce are cinci ani și jumătate un program personalizat, care se va întinde pe durata a trei ani. Un drum lung, chinuitor, dar plin de speranță, la începutul căruia micuța Lara abia se află. De aceea, i-a fost montat în piept, sub piele, o cameră prin care primește, la intervale de timp bine stabilite, tratamentul cu citostatice.

„La vremea respectivă, starea ei de sănătate s-a depreciat extrem de rapid după diagnosticare. În doar două, poate trei zile, fetița noastră s-a simțit din ce în ce mai rău. Era albă ca varul, parcă nu mai avea sânge în corp, se simțea extrem de obosită, nu avea chef de joacă. Doctorii ne-au spus că, dacă nu intra rapid în programul medical, o puteam pierde. Acum, Lara e ceva mai bine, se joacă, se plimbă cu mine, doar că obosește repede… Medicii au decis să facă chimio o dată la zece zile, în loc de o dată pe săptămână… E un semn bun că mica noastră luptătoare nu se lasă…”, a mai spus mama fetiței.

„Ne rugăm bunului Dumnezeu să ne salvăm fetița!”

Părinții copilei – Melania și Tivadar – știu foarte bine că eforturile supraomenești ale fetiței lor nu sunt suficiente în lupta cu leucemia, maladie care îi poate curma viața. Pentru a putea supraviețui, Lara are nevoie și de bani, de foarte mulți bani, pentru tratamentele care se vor întinde pe durata a nu mai puțin trei ani. De aceea, bieții oameni fac un apel disperat la toți aceia care i-ar putea ajuta cu cât de puțin pentru a strânge cei 1.500.000 de dolari de care Lara are nevoie pentru a spera la viață.

„Singuri nu putem să strângem această sumă”

„Tratamentul care o poate salva pe Lara este unul de lungă durată, chinuitor, dar și foarte costisitor. În cei trei ani, specialiștii au estimat că vom avea nevoie de cel puțin 1.500.000 de dolari, bani pentru tratamente chimio, pentru investigații și medicamente. În speranța că alături de fetița noastră vor fi cât mai mulți oameni cu suflet, am deschis mai multe grupuri de susținere pe Facebook (n.r. – Együtt Laraert Új jótékonysági Licitcsoport – în maghiară -, Împreună pentru Lara în lupta cu leucemia și For Lara – lupta împotriva leucemiei și a cancerului), mediu online unde se pot face licitații sau unde se pot cumpăra și vinde tot felul de servicii sau obiecte… Lara are deja peste 11.000 de prieteni virtuali care i-au sărit în ajutor. Singuri nu putem să strângem această sumă… Ne rugăm bunului Dumnezeu să ne salvăm fetița!”, este apelul disperat al mamei micuței Lara.

Cei care doresc să o ajute pe Lara o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828, cu textul «LARA».

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

