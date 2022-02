Aceasta fusese internată pe 11 ianuarie într-un spital din Mumbai, după ce a fost depistată pozitiv pentru COVID-19. Cauza decesului nu a fost încă anunțată, însă unul dintre cei doi medici care au tratat-o, Pratit Samdani, a spus că a murit din cauza „insuficienţei mai multor organe după mai bine de 28 de zile spitalizare post-COVID-19”, conform Reuters.

Anunțul decesului cântăreței a fost făcut duminică de premierul Narendra Modi, printr-un mesaj pe Twitter în care a afirmat că dispariția lui Mangeshkar a lăsat „un gol în naţiunea noastră care nu poate fi umplut”.

„Blânda și grijulie Lata Didi ne-a părăsit. (…). Generațiile viitoare își vor aminti de ea ca de un stâlp al culturii indiene, a cărei voce melodioasă avea o capacitate inegalabilă de a hipnotiza oamenii”, a scris Narendra Modi.

I am anguished beyond words. The kind and caring Lata Didi has left us. She leaves a void in our nation that cannot be filled. The coming generations will remember her as a stalwart of Indian culture, whose melodious voice had an unparalleled ability to mesmerise people. pic.twitter.com/MTQ6TK1mSO