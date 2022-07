„Nu, nu doresc să candidez la Președinția României. Poate, ca să fiu mai clară, răspunsul meu este «Nu», «No», «Nein», «Nie» și, dacă mai practic puțin cu colegii din EPPO, o să pot să răspund «Nu» în cele 17 limbi oficiale în care se discută în EPPO”, a declarat Laura Codruța Kovesi întrebată dacă intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din 2024.

Kovesi a explicat că scopul ei este, înainte de toate, cel de a construi o instituție „de la zero”, în calitatea sa de procuror șef european”.

„Principala mea atribuție a fost să construiesc o instituție. Am construit-o de la zero. Când am fost numită, am fost oarecum singură, am avut doar o echipă mică, de câțiva colegi, cu care am construit absolut tot, începând de la proceduri, buget, recrutări de personal. Suntem la început de drum. Vreau să construiesc o instituție europeană, independentă, puternică, care să protejeze mai bine bugetul Uniunii Europene. În momentul în care mandatul meu va ajunge la final, o să am, spun eu, o cunoaștere unică. O să cunosc foarte bine 22 de sisteme de justiție din Europa și nu doresc să candidez la președinția României”, a mai spus procrorul-șef european.

Potrivit unui sondaj Sociopol, este de aşteptat ca turul 2 din cadrul alegerilor prezidenţiale din 2024 să fie între Laura Codruţa Kovesi şi Mircea Geoană. Despre cei doi se vorbeşte în ultima vreme că ar putea fi posibili candidaţi în 2024 pentru a-i lua locul lui Klaus Iohannis, potrivit Mediafax.

GSP.RO Boris Becker provoacă un scandal monstru în închisoare. Familiile deținuților au trecut la proteste, când au aflat ce face fostul tenismen după gratii

Playtech.ro Previziunea șocantă a lui Nostradamus. Ce a spus despre cel de-al treilea război mondial. Incredibil

Observatornews.ro MApN schimbă legea recrutării în armată. În caz de război, românii din străinătate trebuie să vină în ţară în 15 zile

HOROSCOP Horoscop 13 iulie 2022. Racii vor liniște, acum, când întregul context cere de la ei acțiune în protejarea relațiilor importante

Știrileprotv.ro Șoferul unei dube de Servicii Funerare a mers la RAR pentru ITP. Inspectorii s-au îngrozit când s-au uitat sub caroserie

Orangesport.ro Şocul pe care l-a avut un estonian celebru când a ajuns pentru prima dată în Bucureşti: ”Încă n-am văzut totul”. Ce a povestit în presa din Estonia

PUBLICITATE Ce aflăm din 'profilul de țară 2021' despre stilul de viață al românilor