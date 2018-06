Sicriul cu trupul Laurei B a fost transportat din Bruxelles în Târgu Cărbunești, orașul în care a copilărit tânăra. Zeci de rude și apropiați au purtat tricouri albe pe care a fost imprimată fotografia Laurei și mesajul „Zbor lin!”.

„Este o zi foarte tristă pentru noi. O știam pe Laura din școala primară. Am fost colegi ani de zile. Era o fată extraordinară, bună, săritoare, mereu cu zâmbetul pe buze. Nu merita așa soartă. Dumnezeu să o odihnească în pace”, a spus una dintre tinerele care au cunoscut-o pe Laura, conform paginaolteniei.ro .

Cortegiul funerar s-a îndreptat spre capela bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Târgu- Cărbunești, unde a avut loc slujba de înmormântare.

Laura a fost înmormântată în rochie de mireasă, aşa cum cere tradiţia locului pentru tinerii necăsătoriţi.

Georgiana Annemarie Pănescu‎, fosta profesoară a Laurei B, a publicat un mesaj emoţionant pe Facebook despre moartea celei care i-a fost elevă. Profesoara a dat o replică dură celor care au acuzat-o pe Laura că ar fi practicat prostituția în apartamentul din Bruxelles în care a fost găsită moartă, potrivit presei belgiene.

„Dincolo de aparenţe

Sunt deja destule zile de când Laura, o fiică, a trecut în nefiinţă într-un mod cel puţin barbaric. Nu pretind să o fi cunoscut-o foarte bine, i-am fost doar profesor, dar am avut câteva ocazii de a vorbi cu ea, şi am vorbit. Acum stau să mă întreb, şi vă întreb şi pe voi, cât de mult conştientizăm cât de bolnavă este societatea din care cu toţii facem parte. Există oameni, prea mulţi chiar, care judecă în fel şi chip… o persoană… o situaţie… Dar nu se întreabă ce putem face pentru a corecta asemenea orori! Poate sistemul de învăţământ românesc ar trebui să beneficieze de mai multe programe de consiliere şi psihologi foarte buni. Poate părinţii ar trebui să fie mai comunicativi, sau dimpotrivă, mai nepermisivi. Poate societatea românească ar trebui să fie mai lipsită de prejudecăţi şi mai volitivă. Nu ştiu! Ceea ce ştiu, pentru că am văzut cu propriii ochi, ştiu că avem copii, copiii noştri, care suferă în tăcere. Şi, credeţi-mă, suferă foarte mult! Doar pentru a păstra aparenţele! Pentru că societatea din care fac parte îi judecă în cel mai crud mod posibil! Şi eu sunt mamă! Multe dintre voi sunteţi mame! Şi cum bine ştim toate, nu există durere mai mare pentru o mamă ca atunci când îşi pierde propriul copil. Dar ce se întâmplă atunci când altcuiva i se petrece asta? Nu credeţi că ar trebui să empatizăm, trecând peste toate judecăţile şi prejudecăţile? Treceţi dincolo de aparenţe şi simţiţi durerea şi neputinţa! Drum lin, Laura! Sincere condoleanţe familiei îndoliate!”, a scris Georgiana Annemarie Pănescu‎, fosta profesoară a Laurei, pe Facebook, conform Adevărul.