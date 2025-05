Lecție de „noblețe” pe drumul Iași-Botoșani

Preotul a povestit pe Facebook întâmplarea petrecută anul trecut.

„Veneam de la Iași de la hramul Cuvioasei Paraschiva … Eu în fiecare an merg la Sfânta cu o zi doua înainte de 14 octombrie… Mă străduiesc așa de mulți ani să-i aduc mică jertfă la hramul ei și chiar slujesc în soborul de preoți care sunt rânduiți acolo… (…) Ce am observat însă e ca de fiecare dată când mă întorceam acasă aveam felurite ispite… Anul trecut însă ispita a fost foarte mare… În timp ce mă grăbeam spre casă deoarece trebuia să ajung la biserică pentru vecernie dintr-o dată mașina mi se oprește… Încerc să o repornesc… nici un semn… Combustibil aveam… totul era în regulă… însă nu mai pornea. Vorba mecanicilor auto începători « învârtește, benzinește… dar nu pornește». Eram în câmp la vreo 15 kilometri de Hârlău. Cobor din mașină, deschid capota… și încep să apelez la mila participanților la trafic la ajutorul «colegilor»”, a mărturisit preotul.

Conform Botoșăneanul, preotul Teodor Ciurariu a rămas blocat în câmp timp de două ore, fără ca nimeni să oprească să-l ajute. Situația părea disperată, mai ales că se apropia ora vecerniei la care trebuia să slujească.

Recomandări Nicușor Dan, plângere pentru trei infracțiuni împotriva Elenei Lasconi la DIICOT, în scandalul imaginilor cu Coldea

„Eram îmbrăcat în uniforma preoțească, făceam din mână, toți treceau în grabă pe lângă mine, timpul pentru vecernie se apropia și eu stăteam necăjit pe un DN lipsit de ajutor”, a povestit părintele Ciurariu.

Ajutorul neașteptat

În cele din urmă, salvarea a venit sub forma unui Ford vechi, condus de un tânăr rom din Hârlău. Acesta era însoțit de soția și copilul său.

„«Ce ai pățit tată, părințele, mă întreabă un pic mirat? Cum pot să te ajut?», a relatat preotul cuvintele tânărului.

Cu pricepere și bunăvoință, tânărul a identificat rapid problema, a mers împreună cu preotul la Hârlău pentru a cumpăra piesele necesare și a reparat mașina pe loc.

„Era priceput băiatul rapid a identificat defecțiunea și împreună am mers la Hârlău după piesă și baterie… Ne-am întors mi-a montat totul, am pornit… Am ajuns și la vecernie…

La urmă, după tot ajutorul pe care mi l-a dat am încercat sa-i las niște bani pentru efortul și priceperea lui însă a refuzat categoric.”, a povestit preotul.

Preotul, impresionat de „un om simplu”

Ce l-a impresionat cel mai mult pe preotul Teodor Ciurariu a fost refuzul categoric al tânărului de a accepta vreo recompensă pentru ajutorul oferit. Mai mult, acesta și-a amânat propriile planuri pentru a-l ajuta pe preot.

Recomandări Imaginile cu Nicușor Dan și Victor Ponta publicate de Elena Lasconi, analizate de un profesionist: „Una singură, modificată digital pentru a părea două fotografii diferite”

„Iată un om simplu, un țigan care mi-a dat o lecție de bunătate el neglijându -și chiar piranda care avea oră programată (în perioada cât m- a ajutat) la stomatolog.

Da ! Mi-a predat o lecție de bunătate, o lecție de iubire dezinteresată, mi-a predicat Evanghelia în modul cel mai firesc, natural, fără sofisme și poliloghie el care nu cred că avea multa școală, dar nativ era creștin practicant…

Mi-a predicat Evanghelia pe un D. N. aglomerat și insensibil la nevoile celorlalți, mie, cel care sunt preot al lui Hristos de aproape 30 de ani…Un OM simplu.”, a scris preotul pe Facebook.

Impresionat de gestul tânărului, preotul a făcut câteva fotografii cu familia acestuia și a aflat că face parte din familia Stănescu.

Părintele Ciurariu a încheiat relatarea cu un îndemn pentru cei care l-ar putea întâlni pe binefăcătorul său: „Dacă îl cunoașteți sau îl întâlniți prin Hârlău, să-l îmbrățișați și să-l salutați din partea mea”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News