Infracțiunile vor fi anchetate de DNA

Documentul este necesar în vederea aderării României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Legea aduce sancţiuni mai dure şi stabileşte că infracţiunile de acest fel sunt anchetate de către DNA.

„Am promulgat astăzi (16 octombrie n.r.) legea care sancţionează coruperea funcţionarilor publici străini în cadrul operaţiunilor economice internaţionale. Este o lege care ne aliniază la standardele OCDE şi ne apropie de un obiectiv strategic: aderarea României la OCDE”, a scris, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta a explicat şi ce aduce nou această lege: „Amenzi mai mari pentru persoane fizice, în cazul în care instanța aplică această sancțiune, distinct de pedeapsa cu închisoarea. Valoarea unei zile-amendă va fi cuprinsă între 500 și 10.000 de lei. Se pot confisca bunurile sau banii obținuți indirect din fapte de corupție”.

Coruperea unui funcționar public străin este sancționată inclusiv atunci când acesta își folosește funcția în mod necorespunzător. Dosarele de acest tip vor fi anchetate obligatoriu de procurorii DNA.

„Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în 2026 va aduce mai multe investiții străine, costuri mai mici de finanțare și mai multă încredere în economia românească”, a mai adăugat el.

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Legea a fost adoptată cu aproape 270 de voturi

Legea a fost adoptată de Camera Deputaţilor, ca for decizional, în 8 octombrie, cu 268 de voturi „pentru” şi 15 abţineri.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.319/2024 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Convenţiei privind combaterea coruperii funcţionarilor publici străini în cadrul operaţiunilor economice internaţionale, adoptată la Paris la 21 noiembrie 1997, a fost iniţiat de către Ministerul Justiţiei.

„Fenomenul corupţiei în general, dar şi în cadrul operaţiunilor economice internaţionale generează îngrijorări serioase, subminează buna guvernare şi dezvoltarea economică a ţărilor şi distorsionează condiţiile de competitivitate internaţională. Caracterul internaţional al operaţiunilor economice impune ca, pentru realizarea progreselor privind prevenirea şi combaterea corupţiei în acest domeniu să fie necesare nu doar eforturi la nivel naţional, ci şi demersuri multilaterale de cooperare, monitorizare şi urmărire a progreselor înregistrate, inclusiv prin crearea unor instrumente de combatere eficientă a comportamentelor infracţionale”, scriau iniţiatorii în Nota de fundamentare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE