Obeliscul, alcătuit din cinci turle cu trei stele sovietice în vârf, era plasat între două grupuri de statui – pe de o parte trei soldați ai Armatei Roșii și pe cealaltă parte o femeie reprezentând „Țara Mamă” cu brațele ridicate.

Obeliscul s-a prăbușit joi într-un iaz din apropiere în timp ce presa a transmis evenimentul în direct, iar martorii, unii cu steaguri letone înfășurate pe umeri, au aplaudat.

A concrete obelisk that was the centerpiece of a monument commemorating the Red Armys victory over Nazi Germany was taken down in Latvias capital — the latest in a series of Soviet monuments brought down after Russias invasion of Ukraine. https://t.co/DH4GG6JI85 pic.twitter.com/xeFb7IQAST