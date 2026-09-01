Leul câștigă teren în fața euro și a dolarului. Cursul BNR, marți, 1 septembrie 2026

Euro a ajuns azi la 5,2575, comparativ cu cotația de luni, de 5,2586, ceea ce înseamnă o scădere de 0,0011.

Euro și aurul, în scădere

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Leul a crescut marți și în raport cu dolarul american, cotat la 4,5331, față de luni când era 4,5335 (o diferență de 0,0004).

Lira sterlină este cotată de BNR la 6,1398 lei, față de 6,1396 cât era în ziua precedentă. Aurul este cotat marți, 1 septembrie 2026, la 636,9839 lei pentru un gram, față de 647,6687 lei (o scădere de 10,684 lei).

Un record istoric s-a înregistrat pe 6 mai, atunci când euro a atins 5,2688 de lei. Pe 28 aprilie 2026 însă, euro era cotat de BNR la 5,10 lei.

Contextul economic a rămas tensionat, după ce criza politică generată de demiterea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură a crescut presiunile asupra leului.

Cum a fluctuat leul după criza politică

1 septembrie: 5,2575 lei/euro

28 august: 5,2584 lei/euro

17 august: 5,2419 lei/euro

2 iulie: 5,2359 lei/euro

8 iunie: 5,2436 lei/euro

5 iunie: 5,2488 lei/euro

4 iunie: 5,2581 lei/euro

3 iunie: 5,2592 lei/euro

2 iunie: 5,2556 lei/euro

22 mai: 5,2488 lei/euro

18 mai: 5,2105 lei/euro

13 mai: 5,2056 lei/euro

12 mai: 5,2103 lei/euro

11 mai: 5,2222 lei/euro

8 mai: 5,2364 lei/euro

7 mai: 5,2661 lei/euro

6 mai: 5,2688 lei/euro

5 mai: 5,2180 lei/euro

4 mai: 5,1998 lei/euro

30 aprilie: 5,1417 lei/euro

29 aprilie: 5,1004 lei/euro.

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