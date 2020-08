„Eu am denumit Guvernul Orban, Guvernul o să. Din martie tot auzim: o să vină ventilatoare, o să vină măștile, o să crească alocațiile, o să se dubleze alocațiile, o să se crească pensiile cu 40%, evident că dacă ne uităm pe lege este constatăm că este o scădere cu 26%. (…)Ni se tot spune că am lăsat creșterea pensiilor în cârca lor. Să nu uităm că în guvernarea PSD pensiile au crescut cu 60%. Noi am dublat anul trecut alocațiile copiiilor în baza unui amendament PNL, foarte prost făcut. Nu ne-a trecut prin cap să atacăm la CCR, am mers la Guvern și am găsit soluții”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, candidat la Primăria Craiovei în Congresul PSD de azi.

Și Paul Stănescu, secretarul general interimar al partidului, a ținut să sublinieze în discursul ținut în fața colegilor săi, greșelile liberalilor și le-a explicat social-democraților de ce trebuie să câștige alegerile.

„Avem o singură variantă: Victoria! O victorie categorică, o victorie totală, o victorie zdrobitoare împotriva partidului de guvernământ! De ce vă spun că suntem obligați să câștigăm? Pentru că miza nu mai este doar partidul nostru! Miza este mult mai mare! Miza acestor alegeri este salvarea României!

PNL a pierdut total controlul pandemiei și ne îndreptăm cu pași repezi către falimentul țării și către intrarea populației într-o lungă perioadă de austeritate. Dacă PNL continuă să rămână la putere, România este condamnată la prăbușire”, a declarat Paul Stănescu.

Atât Lia Olguța Vasilescu, cât și Paul Stănescu se află în echipa lui Marcel Ciolacu.

Citeşte şi:

Imagini fără precedent de la Congresul PSD. Pandemia a lăsat liderii stingheri, într-o sală aproape pustiită

Congresul PSD. Jurnaliștii nu l-au iertat pe omul lui Ciolacu, chiar dacă el a fost inițiatorul prelungirii programului ”publicitate pentru media”. Ce spune senatorul

Marcel Ciolacu, aluzie la „epoca Dragnea” în timpul congresului: „Vremea tătucilor din PSD a apus. Trebuie să ne rupem de trecut”

PARTENERI - GSP.RO O vedetă TV a fost concediată după două decenii! Când șefii au văzut imaginile, au dat-o afară imediat. Ce a putut să facă

PARTENERI - PLAYTECH Cea mai dăunătoare legumă din România. Îngrașă cel mai mult și noi o consumăm zilnic

HOROSCOP Horoscop 22 august 2020. Fecioarelor le-a venit și lor rândul să fie în cea mai bună formă