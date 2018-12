Astronauţii Anne McClain, David Saint-Jacques şi Oleg Kononenko se află de la începutul lunii decembrie în spaţiu, la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale, care a trecut şi pe deasupra Capitalei României.

Aceştia i-au înlocuit pe Serena Auñón-Chancellor, Alexander Gerst şi Sergey Prokopyev, cei trei cosmonauţi care au stat 197 de zile în spaţiul cosmic, revenind pe Terra pe 20 decembrie.

Anne, David şi Oleg îşi petrec pentru prima dată sărbătorile de iarnă în cosmos, unde este zero gravitaţie. Şi chiar dacă nu vor putea sta, propriu-zis, la masa de Crăciun, vor avea totuşi la bordul staţiei spaţiale produse tradiţionale, de sărbători.

Ziarul Libertatea a trimis o solicitare Agenţiei Spaţiale Americane pentru a afla ce meniu vor avea de Crăciun cei trei cosmonauţi de la bordul ISS. Iar NASA a răspuns:

„Iată lista cu preparatele de sărbători care vor fi transportate cu racheta SpaceX Dragon la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale:

Budinca de paine

Cartofi caramelizaţi

Porumb

Fursecuri cu unt şi prăjituri cu diferite glazuri glazuri colorate

Fasole verde şi ciuperci

Fasole verde cu cartofi

macaroane cu branza

Cartofi la cuptor

Curcan afumat

Căpșune”

Racheta cargo SpaceX Dragon, realizată de miliardarul Elon Musk a fost folosită pentru a transporta alimente şi preparate de sărbători.

„Există, de asemenea, unele elemente în meniul standard de la bord, care pot fi folosite pentru sărbători în cazul în care echipajul dorește (diverse sortimente de legume, cocktailuri de creveți, deserturi suplimentare, etc.). În plus, va fi sos de merișoare și o tartă de fructe, ca parte a kitului de alimente proaspete aflate la bordul Dragon”, au explicat oficialii NASA în răspunsul transmis ziarului Libertatea.

Aceste preparate se află atât în ambalaje speciale termoizolante, fie în formă deshidratată, fie congelate, iar echipajul va avea ustensilele şi condimentele necesare pentru a le prepara. Totuşi, de pe masa de Crăciun care va fi servită în spaţiu vor lipsi băuturile alcoolice.

„Echipajul are o listă standard de băuturi sub formă de pulbere, cum ar fi ceaiul de lămâie cu gheață și sucul de portocale care pot fi amestecate cu apă. Apa este reciclată la bordul stației spațiale și poate fi consumată și fără adăugarea unei băuturi sub formă de pulbere”, au mai precizat reprezentanţii NASA.

ISS este cea mai mare structură construită vreodată în afara spaţiului terestru şi, totodată, cel mai strălucitor corp ceresc ce poate fi observat de pe pământ, în afară de Soare şi Lună. Prima componentă a fost lansată în cosmos în 1998, iar de atunci, permanent, la bordul staţiei s-a aflat un echipaj uman care a făcut experimente, fotografii, cercetări şi din când în când au realizat clipuri video pe care le-au transmis pământenilor.

