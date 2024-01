Partidul dorește reformarea blocului comunitar și să limiteze puterea Comisiei Europene, dar „dacă o astfel de reformă nu este posibilă, dacă nu putem restabili suveranitatea statelor membre ale UE, atunci cetățenii ar trebui să decidă, la fel ca în Marea Britanie”, a declarat Weidel, într-un interviu acordat publicației Financial Times și publicat luni, 22 ianuarie.

