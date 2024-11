Péter Magyar și Evelin Vogel au urcat pentru prima dată pe scena politică, ținându-se de mână. „Dar Péter a călătorit prin țară, a devenit din ce în ce mai ocupat din cauza alegerilor europarlamentare din iunie, așa că, pur și simplu, s-au separat. Dar nimeni nu s-a gândit că-și vor spăla rufele în public”, a explicat un prieten al cuplului.

Cei doi s-au despărțit, în vară, după ce femeia a vorbit despre violență, într-un interviu video. Ea a susținut că Magyar devenise „din ce în ce mai agresiv”, iar conflictele care au dus la despărțirea lor „s-au adâncit”.

Când Magyar i-a cerut mâna, ea a spus că „nu”, a simțit că „relația lor nu ajunsese încă la acel nivel”.

Acum, într-o conferință de presă organizată duminică, politicianul a susținut că partenera sa l-a șantajat pe el și pe partidul lui, cerându-i 30 de milioane de forinți, circa 70.000 de euro, și l-a amenințat că va dezvălui secrete interne dacă nu plătește. Potrivit lui Magyar, „adversarii săi politici obișnuiau să o finanțeze pe fosta mea iubită”.

Potrivit președintelui partidului de opoziție TISZA, Vogel ar fi făcut „11 ore de înregistrări audio”, pe care le-a predat ulterior lui Gábor Kubatov, vicepreședintele Fidesz, partidul premierului Orbán aflat la putere la Budapesta.

Magyar a declarat că fostul sa iubită a primit un apartament de la un miliardar, „precum și o indemnizație lunară pentru materialele audio predate Fidesz”.

El s-a adresat ministrului de interne Sándor Pintér, după ce a anunțat că a fost informat că „serviciile secrete au amplasat aparate de ascultare și camere video în birourile și mașinile partidului TISZA”.

„Până ieri nu eram sigur că înregistrarea din link ar trebui făcută publică, dar astăzi a devenit clar că Péter Magyar îi consideră pe toți complet proști”, se arată în mesaj celor care difuzează înregistrările.

Designer de interior și femeie de afaceri, Vogel este absolventă Universității Corvinus. A lucrat la Aston Media Studio, înainte de a fi angajată ca asistent la Ministerul maghiar al Apărării.

Femeia de afaceri, care are și experiență în publicitate, fotografie de interior și design, este mamă, încercând să-și retragă fiul de 8 ani, dintr-o altă relație, din viața publică. Îi place moda, în timpul liber îi place să facă drumeții, să călătorească și să meargă cu motocicleta.

Zsolt Vogel, tatăl ei, a câștigat Cupa Campionilor Europeni ca jucător de polo pe apă pentru Újpest, iar cei doi frați, Simon și Soma, sunt, de asemenea, jucători de polo de succes. Soma este medaliat olimpic cu bronz, campion mondial și european și câștigător al Ligii Campionilor.

Mama ei a luat parte la o serie de scheme piramidale de miliarde de dolari care au afectat 1.200 de oameni, pentru care instanța a condamnat-o la închisoare. Deși Péter Magyar a negat acest lucru, s-a răspândit vestea că în timpul relației cu Evelin, „soacra” l-a ajutat campania pentru alegerile parlamentare UE în calitate „finanțator” al partidului TISZA.

În timpul relației lor, Evelin Vogel nu a ascuns faptul că, deși îl iubește pe Péter Magyar, care a fost căsătorit cu Judit Varga, fostă ministră a justiției, viața lor „nu este ușoară”.

„Este simpatic, educat, inteligent, energic, amuzant, îi place să intre în necazuri, dar în timpul fiecărei dezbateri slujea unui țel bun, reprezenta oamenii, dorea să avanseze și să îmbunătățească viața lor”, spunea Evelin despre politician, când erau încă un cuplu.

Într-un lung mesaj de despărțire publicat în septembrie, Magyar a scris pe Facebook: „Evelin Vogel nu este prima și nici ultima implicată în distrugerea credibilității mele și aspirațiilor noastre democratice, în favoarea partidului-stat. Chiar îmi plăcea Evelin. O mare dezamăgire pentru ceea ce a făcut. Dar ce nu te omoară te face mai puternic”.

Evelin a fost iubita mea, am iubit-o din suflet. Am sprijinit-o financiar din aprilie 2023. Chiar și atunci când nu eram împreună și nimeni nu o ajuta. M-a făcut să cred că mă iubește, atât de mult încât am cerut-o în căsătorie. Dar atunci a ieșit brusc din viața mea.