De la lansarea sa în 2010, ICERTIAS Best Buy Award este un studiu internațional independent care măsoară percepția consumatorilor asupra raportului calitate-preț în diverse categorii. Cercetarea se desfășoară periodic, premiul reprezentând un reper de încredere pentru calitate și accesibilitate în diverse categorii de piață. Rezultatele studiului ICERTIAS arată că oferta Lidl este percepută ca răspunzând acestor așteptări.

În ultimii ani, Lidl România a investit constant în dezvoltarea unei experiențe de cumpărături care pune pe primul loc oamenii, angajament reflectat și în promisiunea „Știi că merită”. Aceasta pornește de la convingerea că fiecare persoană are dreptul la produse de calitate la prețuri accesibile și se regăsește în întreaga activitate a companiei – de la varietatea mărcilor proprii și sortimentația disponibilă, până la prospețimea zilnică garantată la raft și siguranța că, în magazinele Lidl, clienții găsesc mereu produsele de care au nevoie, consolidând rolul Lidl ca partener de încredere pentru familii și comunități.

Metodologia studiului 2025/2026

Studiul a fost realizat în România în iulie 2025 și s-a bazat pe:

Eșantion : 1.200 de respondenți

: 1.200 de respondenți Profil respondenți : persoane cu vârsta 18+, din mediul urban și rural

: persoane cu vârsta 18+, din mediul urban și rural Metodă : cercetare online, bazată pe percepția consumatorilor

: cercetare online, bazată pe percepția consumatorilor Categorie analizată : Promoții și Reduceri

: Promoții și Reduceri Univers cercetare : lanțuri comerciale din România

: lanțuri comerciale din România Întrebare deschisă: „Numiți lanțul de retail ale cărui campanii promoționale și reduceri oferă, potrivit experienței dvs. sau a apropiaților dvs., cel mai bun raport calitate preț pe piața din România”

Rezultatul studiului

În urma analizei, Lidl a fost desemnat: Câștigător No. 1 – Cel mai bun raport calitate-preț la categoria Promoții și Reduceri, în rândul lanțurilor comerciale din România.

Certificate și documente oficiale

Certificatul poate fi consultat aici: certificatul oficial oferit de ICERTIAS. Mai multe informații sunt disponibile aici.

*Conform cercetării ICERTIAS Best Buy Award 2025/2026, realizate de ICERTIAS, având la bază percepția consumatorilor și un eșantion de 1.200 de respondenți din 2025, cu vârsta 18+, din mediul urban și rural, din rândul lanțurilor comerciale, Lidl a fost desemnat Câștigător No. 1 la categoria Promoții și Reduceri la toate categoriile de produse. Studiul este disponibil pe: www.icertias.com/cert/ROMANIA-541XE97.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE