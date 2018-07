Vladimir Putin și Donald Trump s-au întâlnit, luni, la Helsinki, în cadrul unui eveniment istoric, primul summit ruso-american.

Președintele a venit cu limuzina Aurus Senat, supranumită „bestia rusească'. Bolidul a costat în jur de 300 de milioane și a fost dezvoltat de către Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie din Moscova, în colaborare cu Bosch și Porsche, potrivit Daily Mail.

Limuzina care a fost construită pe parcursul a șase ani cântărește 6,5 tone, are 7 metri și nu mai puțin de 592 de cai putere. Ce poate să facă limuzina rusească e de-a dreptul uimitor.

Mașina poate fi folosită sub apă, poate rezista unei explozii, are un sistem de comunicare intern astfel încât să nu piardă contactul cu forțele de securitate în nicio circumstanță, are un sistem de apărare de top, fiind rezistentă chiar și la un atac chimic. Și acestea sunt doar abilitățile făcute publice.

Nici limuzina lui Trump nu este deloc de neglijat. „Bestia” a fost clasată de către experții din Germania o bijuterie militară, tehnologică și strategică.

Mașina care a costat 1,5 milioane dolari este o veritabilă ambulanţă pe roţi, un buncăr autentic împotriva bombardamentelor. Este învelită într-un blindaj de 20 de centimetri menit să reziste inclusiv la gloanţele de mare calibru, iar în interior are un kit de prim-ajutor care conține inclusiv rezerve de plasmă compatibile cu grupa sanguină a președintelui pentru cazuri de extremă urgenţă.