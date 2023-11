Lista celor 13 ostatici israelieni eliberați în prima zi a armistițiului cu Hamas. Printre ei se află și Danielle, o femeie cu origini românești | FOTO

Danielle Aloni, 45 de ani, femeia cu origini românești luată ostatică în timpul asaltului Hamas asupra sudului Israelului din 7 octombrie, se află printre cei eliberați. Alături de aceasta a fost eliberată și fiica ei, Emilia, în vârstă de 5 ani.

BRING DANIEL AND EMILIA HOME!



Single mom Daniel Aloni and her daughter Emilia are currently being held hostage in Gaza by Hamas terrorists.



Please share this and help us reunite them with their loved ones in Israel.#BringThemHome pic.twitter.com/o0oyTYEnCn