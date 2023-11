Armata israeliană a publicat vineri dimineață pe rețeaua X un videoclip în care îi avertizează pe locuitorii din Gaza că „războiul nu s-a terminat încă”, relatează BBC și CNN. Mesajul a fost transmis cu câteva minute de intrarea în vigoare a armistițiului temporar dintre Israel și Hamas.

„Războiul nu s-a terminat încă. Încetarea ostilităților în scopuri umanitare este temporară”, a declarat purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului, Avichay Adraee, în limba arabă.

„Nordul Fâșiei Gaza este o zonă de război periculoasă și este interzisă deplasarea spre nord. Pentru siguranța dumneavoastră, trebuie să rămâneți în zona umanitară din sud”, le-a transmis Adraee locuitorilor din Fâșia Gaza.

