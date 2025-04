Lista deputaților și senatorilor POT care nu aveau venituri sau locuri de muncă înainte de a ajunge în Parlament 

Aleșii cu zero venituri în 2024

În fruntea deputaților fără venituri menționate în declarația de avere este Cristian Popa, partenerul de viață al șefei POT, Anamaria Gavrilă. Cristian Popa nu a declarat vreun venit pe anul fiscal 2024. Mai precis, nu a completat în declarația de avere niciun detaliu despre banii săi din conturile curente sau eventuale depozite, nu are datorii consemnat și nici investiții. Mai mult, Popa nu are trecut nici CV-ul pe pagina sa de la Camera Deputaților. Deputatul este, conform declarației de interese, acționar în șase firme.

Cristian Popa POT

Deputata Maria Cernit, cea mai în vârstă aleasă din Partidul Oamenilor Tineri, are zero venituri menționate în declarația de avere. În schimb, soțul ei a câștigat în 2024 (declarația e depusă în ianuarie 2025 de către Cernit) 72.000 de dolari, acesta lucrând în străinătate. De asemenea, Cernit nu a declarat nici vreo sumă în cont curent sau vreun depozit bancar.

Recomandări Ultimele clipe ale lui Papa Francisc: „Nu a suferit”. Ce i-a spus infirmierului care l-a îndemnat să iasă în Piața Sfântul Petru

Cernit Maria POT

Sergiu Lucian Matei, care și-a depus declarația de avere pe 17 ianuarie 2025, nu a consemnat vreun venit, nu are proprietăți și nu a făcut vreo precizare de bani în conturi. Singurul detaliu din declarația de avere sunt veniturile soției, adică 36.000 de euro din activități online. Născut în 1988, Matei nu are nici CV-ul disponibil pe site.

Sergiu Lucian Matei

Senatorul Liviu Iulian Fodoca are declarați doar 2.000 de lei câștigați în 2024, pe PFA, potrivit declarației de avere datată 17 ianuarie 2025. Restul de 25.000 de lei care au intrat în conturile familiei au fost de la soția sa, pensionară. Nici în aprilie 2024, când a depus declarație de avere (aferentă anului fiscal 2023) pentru candidatura sa la Consiliul Județean (pentru consilier pe lista Alternativa Dreaptă), Fodoca nu a declarat vreun venit în afară de pensia soției.

Recomandări Sile Cămătaru obține pe fond liberarea condiționată și le promite judecătorilor că nu se va reîntoarce la pușcărie

Liviu Iulian Fodoca POT

Copiii, venituri peste ale deputatului Cîmpan

Și deputatul Cristian Cîmpan a avut în 2024 doar 1.310 lei ca indemnizație de consilier local, plus 1.087 din „vânzări”. La această sumă se adaugă 16.500 de lei ca indemnizație de creștere copil, iar 16.939 de lei alocațiile totale ale celor patru copii. Cu excepția unuia dintre copii, ceilalți au avut venituri mai mari ca tatăl lor. Cîmpan nu a declarat vreo sumă în conturile curente, însă are un credit de 40.000 de lei, până în 2029 de achitat.

Cristian Cîmpan POT

Senatorul Robert Daniel Ghiță și-a depus declarația de avere pe 31 decembrie. Așadar, conform legislației în vigoare, a declarat veniturile pe 2023. Iar acestea au fost zero pe linie. Pe de altă parte, în declarația sa de avere găsim un apartament (în Slatina, județul Olt) obținut prin contract de vânzare-cumpărare, în 2020, un apartament obținut în 1986, la metoda menționată fiind „reconstituire de drept proprietate”, dar și o treime dintr-o casă de vacanță, moștenită, în anul 2022, în comuna Teslui din Olt. Ghiță mai are un autoturism, an de fabricație 2006.

Recomandări Un profesor universitar acuză: „Studenții nu știu să scrie corect românește, nu citesc și nu-i interesează nimic. Doar TikTokăraie au în cap”

Robert Daniel Ghiță POT

Istorii electorale Ce mișcare din 2006 a forțat un rege să reinstaureze parlamentul pe care îl dizolvase printr-o lovitură de stat cu un an înainte? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT De ce americanii votează marțea? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară europeană 90% dintre buletinele de vot sunt trimise alegătorilor prin poștă? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce primar a câștigat alegerile cu doar 19 voturi dintr-un total de 35 exprimate? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce țară asiatică a raportat o prezență de 99,99% la alegerile parlamentare din 2019? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News