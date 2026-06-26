Litera de pe cauciuc care te poate costa 1.730 de euro în Italia

Regula este importantă mai ales pentru șoferii care pleacă vara în Italia cu anvelope de iarnă sau all-season. De exemplu, o mașină de familie poate avea în certificatul de înmatriculare anvelope cu indice V, adică omologate pentru viteze de până la 240 km/h. Dacă șoferul circulă vara în Italia cu anvelope cu indice H, adică până la 210 km/h, poate fi sancționat, chiar dacă în țara lui acele cauciucuri sunt acceptate.

Cu alte cuvinte, litera de pe cauciuc trebuie să fie aceeași cu cea din actele mașinii sau una superioară. Dacă este inferioară, șoferul poate primi o amendă mare. Iar sancțiunile pentru această abatere nu sunt mici. Amenda poate porni de la peste 400 de euro și poate ajunge la aproximativ 1.730 de euro. În cazuri grave, există și riscul ca șoferul să nu mai fie lăsat să-și continue drumul cu acele anvelope

Regula este ușor de ratat pentru că mulți șoferi se uită doar la dimensiunea anvelopei, nu și la litera de la finalul codului. Înainte de plecare, însă, verificarea durează câteva minute și poate evita o amendă uriașă.

Zonele ZTL din Italia, capcana care trimite amenda acasă după luni de zile

Italia mai are o regulă care îi prinde des pe turiști: zonele ZTL, adică „Zona a Traffico Limitato”. Acestea sunt zone cu trafic limitat, întâlnite mai ales în centrele istorice ale orașelor. În multe locuri, accesul este permis doar rezidenților, taxiurilor, transportului public sau mașinilor autorizate.

Ce reguli de circulație trebuie să verifici înainte să pleci cu mașina în Europa. Imagine generată cu AI

Problema este că turiștii ajung uneori cu mașina până aproape de hotel, văd prea târziu indicatorul sau nu înțeleg exact ce înseamnă și intră în zonă. Camerele de supraveghere înregistrează numărul mașinii, iar amenda poate ajunge acasă după câteva luni. În orașe precum Roma, Florența, Bologna, Siena sau Pisa, ZTL-urile sunt foarte frecvente. Dacă hotelul este în centru, cel mai sigur este ca șoferul să întrebe înainte unde poate intra legal cu mașina și unde trebuie lăsată aceasta.

Portbagajul de biciclete poate aduce amendă în Spania și Italia

Șoferii care pleacă în vacanță cu bicicletele montate pe suportul din spatele mașinii trebuie să fie atenți la o altă regulă. În Spania, suportul de biciclete trebuie semnalizat obligatoriu cu un panou reflectorizant special, de 50 pe 50 de centimetri, cu dungi diagonale roșii și albe. Dacă suportul are aceeași lățime cu mașina, pot fi necesare două panouri, câte unul la fiecare capăt. Fără acest semn, șoferul riscă o amendă de aproximativ 200 de euro.

Și Italia are o regulă asemănătoare, dar panoul nu este identic cu cel spaniol. Semnul italian trebuie să fie metalic și are un model diferit de dungi roșii și albe. Asta înseamnă că un panou cumpărat pentru Spania nu este automat bun și pentru Italia. Pentru turiști, diferența pare un detaliu minor. Pentru poliție, însă, poate fi motiv de amendă.

În Spania, triunghiul de avarie este înlocuit cu lampa V16

Spania a schimbat regula privind semnalizarea mașinilor oprite în caz de pană sau accident. Pentru mașinile înmatriculate în Spania, inclusiv mașinile închiriate acolo, triunghiul clasic de avarie este înlocuit de lampa V16. Este un dispozitiv luminos portocaliu, cu bază magnetică, care se pune pe plafonul mașinii. Avantajul este că șoferul nu mai trebuie să iasă din mașină și să meargă pe marginea drumului pentru a pune triunghiul la distanță. Lampa poate fi așezată pe plafon fără ca persoana să se expună traficului.

Pentru mașinile cu numere străine, regula nu se aplică în același fel, dar organizațiile de mobilitate recomandă ca șoferii care merg în Spania să aibă în mașină o lampă V16, mai ales dacă circulă mult pe autostrăzi. Dacă închiriezi o mașină în Spania, este bine să verifici înainte de plecare dacă dispozitivul există în vehicul.

În Germania, mersul prea aproape de mașina din față poate duce la interdicție de condus

Germania este cunoscută pentru autostrăzile pe care, pe anumite porțiuni, nu există limită generală de viteză. Asta nu înseamnă însă că regulile sunt relaxate. Una dintre abaterile urmărite atent este mersul prea aproape de mașina din față, cunoscut în germană ca „Drangeln”. Pe autostradă, această manevră este tratată foarte serios. Regula simplă recomandată de cluburile auto germane este „jumătate din vitezometru”. Adică dacă mergi cu 100 km/h, ar trebui să păstrezi cel puțin 50 de metri față de mașina din față. Dacă mergi cu 130 km/h, distanța ar trebui să fie de aproximativ 65 de metri.

Amenzile cresc în funcție de viteză și de distanța păstrată. În cazurile grave, sancțiunea poate ajunge la 400 de euro, cu puncte de penalizare și interdicție de a conduce timp de mai multe luni. Șoferii trebuie să fie atenți și la folosirea farurilor pentru a forța mașina din față să se dea la o parte. În Germania, această practică poate fi interpretată ca intimidare în trafic și sancționată.

Rettungsgasse, culoarul de urgență obligatoriu în Germania

Tot în Germania, șoferii trebuie să formeze un culoar de urgență imediat ce traficul încetinește puternic sau se formează o coloană pe autostradă. Acest culoar se numește Rettungsgasse și trebuie lăsat liber pentru ambulanțe, pompieri și poliție.

Regula este extrem de simplă și obligă mașinile de pe banda din stânga să tragă spre stânga, iar mașinile de pe celelalte benzi să tragă spre dreapta. Culoarul se formează între banda din stânga și banda de lângă ea. Cine nu formează culoarul de urgență riscă o amendă de cel puțin 200 de euro, puncte de penalizare și chiar interdicție temporară de a conduce.

În Franța, căștile și o cască audio în ureche sunt interzise la volan

Franța are reguli foarte stricte pentru distragerea atenției la volan. Șoferii nu au voie să conducă folosind căști, earbuds sau orice dispozitiv audio pus în ureche, indiferent dacă vorbesc la telefon, ascultă muzică sau urmăresc un podcast. Interdicția se aplică și bicicliștilor. Sunt permise sistemele integrate ale mașinii, precum bluetooth-ul din bord, sau dispozitivele integrate în cască în cazul motocicliștilor, dacă respectă regulile. Amenda pentru folosirea căștilor la volan este de 135 de euro și poate veni cu puncte de penalizare în sistemul francez.

Tot în Franța, șoferii trebuie să verifice dacă au nevoie de vigneta de mediu CritAir. Aceasta este obligatorie în multe orașe și zone cu emisii reduse, inclusiv în jurul marilor aglomerări urbane.

Capcana de pe périphérique-ul din Paris

Șoferii care trec prin Paris trebuie să fie atenți la o regulă care pare ciudată pentru mulți străini. Pe périphérique, șoseaua de centură a Parisului, traficul care intră pe șosea poate avea prioritate față de mașinile care circulă deja pe aceasta. Regula ține de principiul francez al priorității de dreapta și îi surprinde pe mulți șoferi obișnuiți ca vehiculele aflate deja pe o șosea principală să aibă automat prioritate.

De aceea, în zona Parisului, șoferii trebuie să urmărească foarte atent indicatoarele și să nu presupună că regulile sunt identice cu cele de acasă.

În Elveția, pe drumurile de munte are prioritate cel care urcă

În Elveția, regulile de pe drumurile înguste de munte sunt importante mai ales pentru turiștii care traversează Alpii. În general, vehiculul care urcă are prioritate față de cel care coboară, pentru că este mai greu și mai periculos să repornești în rampă. Există însă excepții pentru vehiculele grele, precum autobuzele și camioanele, care pot avea prioritate chiar și atunci când coboară.

Pe unele drumuri montane există așa-numitele drumuri poștale, marcate cu un indicator albastru cu un corn galben. Acolo, șoferii trebuie să respecte indicațiile șoferilor de autobuze poștale, autobuzele galbene ale serviciului poștal elvețian, care transportă pasageri în zonele alpine, inclusiv atunci când aceștia le cer să oprească sau să dea înapoi. Pentru un turist care nu cunoaște regula, situația poate părea neobișnuită.

Belgia sancționează dur telefonul folosit greșit la volan

Belgia are una dintre cele mai stricte reguli privind telefonul mobil la volan. Telefonul nu trebuie ținut în mână și nu trebuie folosit din locuri improvizate, cum ar fi suportul de pahar, dacă șoferul îl manevrează în timp ce conduce. El trebuie să fie într-un suport fix, montat corespunzător în mașină. Regula se aplică și atunci când mașina stă la semafor sau în coloană, dacă motorul este pornit. În unele situații, șoferul riscă nu doar amendă, ci și retragerea imediată a permisului.

Pentru cei care pleacă spre vacanță prin mai multe țări, cea mai sigură regulă este că regulile de circulație din Europa nu sunt identice ca în țara lor, iar cele mai scumpe amenzi pot veni tocmai din detalii pe care mulți șoferi le consideră neimportante. O verificare făcută înainte de drum, de la litera de pe cauciuc până la panoul pentru biciclete, lampa de avarie, vignetele de mediu și suportul de telefon, poate salva sute sau chiar mii de euro.

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