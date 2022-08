Pentagonul a anunțat luni un pachet suplimentar de asistență de securitate pentru Ucraina, în valoare de până la 550 de milioane de dolari, inclusiv muniţie pentru lansatoare de rachetă, tot mai importante în bătălie, potrivit CNN.

Acest ajutor urmează „să includă muniţie suplimentară pentru sstemele (…) HIMARS”, a anunțat un purtător de cuvânt al Casei Albe, John Kirby.

„Capacitățile acestui pachet includ echipamente pe care ucrainenii le folosesc în mod eficient pentru a-și apăra țara, cum ar fi: 75.000 de cartușe de muniție de artilerie de 155 mm;Muniție suplimentară pentru sistemele de rachete de artilerie de mare mobilitate (HIMARS)”, transmite Pentagonul.

The Biden administration will authorize another $550 million security assistance package to Ukraine today, the National Security Councils John Kirby announces.



„It brings to more than $8 billion…in material and security assistance for Ukraine, just since the invasion began.” pic.twitter.com/bvRNkaAf4W