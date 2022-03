Zelenski: „Opriți crimele”. Spital de copii din Mariupol, complet distrus după un atac aerian al forțelor ruse. La locul unde a picat o bombă s-a format un crater uriaș

Potrivit imaginilor difuzate de autoritățile locale, clădirea unității medicale a fost complet distrusă.

La locul exploziei uneia dintre bombe s-a format un crater adânc în pământ.

Intervenția serviciilor de urgență este în desfășurare. Pompierii încearcă să stingă incendiul care a izbucnit. Pe imagini se văd zeci mulți oameni evacuați dintre dărâmături.

„O maternitate în centrul orașului, o secție pentru copii și un departament de medicină internă au fost distruse în timpul atacului aerian rusesc asupra Mariupolului”, a declarat Pavlo Kirilenko, șeful administrației regionale Donețk, pentru CNN.

„Mariupol. Lovitură directă a trupelor ruse într-o maternitate. Oameni, copii sunt sub dărâmături. O atrocitate! Cât timp va mai fi lumea complicele care ignoră teroarea? Închideți spațiul aerian chiar acum! Opriți crimele!”, a reacționat și președintele Volodimir Zelenski.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k