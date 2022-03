Nexta afirmă că în localitatea semnalul de internet este bruiat într-o încercare a forțelor ruse de a împiedica localnicii să se organizeze pentru a manifesta împotriva ocupației.

Cu toate acestea, potrivit imaginilor publicate pe rețelele de socializare, mii de persoane scandează în fața administrației, iar unii sunt înfășurați în steaguri ale Ucrainei și au venit cu pancarte.

Several thousand residents of #Melitopol marched to the administration building to demand the release of Mayor Ivan Fedorov, who was kidnapped by the occupiers.

We are told that there are problems with the internet. The occupiers are trying to prevent residents from coordinating. pic.twitter.com/KfqxFWI4RD