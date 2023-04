O țintă aeriană a fost detectată pe cerul de deasupra Kievului miercuri seară, potrivit administrației militare din regiune, citată de Sky News.

Într-o scurtă postare pe Telegram, adiministrația militară regională a precizat că „forțele de apărare aeriană ale Ucrainei sunt pregătite” după observarea țintei.

„Rămâneți în adăposturi și nu divulgați informații” despre modul și locurile în care aționează apărarea antiaeriană, a adăugat administrația.

O alertă de raid aerian este în prezent în vigoare în întreaga regiune nordică a Kievului, inclusiv în capitala ucraineană.

Deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko a afirmat că o „puternică străfulgerare de lumină” a fost văzută deasupra zonei, fără a se auzi „explozii”.

Just now a strong flash of light was visible in the sky over Kyiv. No explosions were heard. It is not yet clear what it was.