Barajul Nova Kahovka din părțile controlate de ruși din regiunea Herson din Ucraina a fost aruncat în aer de forțele ruse, a anunțat marți comandamentul sudic al Forțelor Armate ucrainene.

„Amploarea distrugerii, viteza și volumele de apă și zonele probabile de inundații sunt în curs de clarificare”, au transmis forțele ucrainene pe pagina lor de Facebook.

Oleksandr Prokudin, șeful regiunii Herson, a postat un videoclip pe Telegram în care spune că, în urma avariei la barajul Nova Kahovka, „apa va atinge un nivel critic în 5 ore” și anunță că au început evacuările.

The Kakhovka Dam on the Dnipro River has been blown up. Russia had mined the dam many months ago in anticipation of a potential Ukrainian offensive. pic.twitter.com/dHqZtp83gk