Un expert american în armata rusă a declarat că este sceptic că prăbușirea masivului baraj de la Nova Kahovka va împiedica, pe termen scurt, planurile militare ale Ucrainei pentru contraofensivă, scrie The Guardian.

Michael Kofman, directorul programului de studii rusești din cadrul think-tank-ului CNA, cu sediul în SUA, a spus că se îndoiește că distrugerea barajului va avea un „impact semnificativ asupra operațiunilor militare ale Ucrainei”.

El a scris, într-un mesaj publicat pe Twitter: „Barajul Kahovka se află la cel puțin 160 de kilometri de locul în care ar putea avea loc o mare parte din operațiuni, în cel mai apropiat punct”.

If the Ukrainian plan is to break through RF lines in Zaporizhia and advance to the ground lines of communication from Crimea, or sever the ‘land bridge’ (and I won’t speculate as to what it might be), the resultant flooding is unlikely to impede such an operation.