LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 503 | 22 de atacuri aeriene, lansate de ruși asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că securitatea flancului estic al NATO „depinde de Ucraina”, relatează Sky News.

Înaintea reuniunii NATO de la Vilnius, care începe mâine, liderul ucrainean a declarat că țara sa este deja un membru „de facto” al alianței.

Zelenski face presiuni, încă de la începutul invaziei pe scară largă, pentru ca Ucraina să adere la Alianța Nord-Atlantică.

„Lucrăm pentru a face algoritmul de obținere a calității de membru cât mai clar și mai rapid posibil”, a adăugat președintele ucrainean, în mesajul său de seară adresat națiunii.

The security reality here on NATO’s eastern flank depends on Ukraine. When we applied to join @NATO, we were frank: ?? is de facto already in the Alliance. Our weapons are the weapons of the Alliance. Our values are what the Alliance believes in. Our defense is the very element… pic.twitter.com/V9I5wYh2j7