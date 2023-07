„Sunt bucuros să anunț (…) că președintele Erdogan a fost de acord să transmită protocolul de aderare a Suediei către marea adunare națională cât mai curând posibil și să lucreze îndeaproape cu adunarea pentru a asigura ratificarea”, a declarat Stoltenberg, într-o conferință de presă.

„Acesta este un pas istoric care îi face pe toți aliații NATO mai puternici și mai siguri”, a scris apoi șeful NATO, într-un mesaj publicat pe Twitter.

