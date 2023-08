Ministerul britanic al Apărării notează, într-un raport publicat duminică, 20 august, că, în contextul creșterii amenințărilor asupra teritoriului rus, „conducerea Forțelor Aerospațiale ale Rusiei (VKS) este foarte probabil să fie supusă unor presiuni intense pentru a îmbunătăți apărarea aeriană deasupra vestului” țării.

Specialiștii de la Londra precizează că atunci când a lansat invazia asupra Ucrainei, președintele rus Vladimir Putin a pornit aproape sigur „de la premisa că aceasta va avea puține efecte directe asupra rușilor”. Astfel, actualele lovituri din interiorul Rusiei „sunt importante din punct de vedere strategic”, potrivit raportului citat.

„Vehiculele aeriene fără echipaj lovesc în mod regulat Moscova. În plus, au existat, de asemenea, tot mai multe rapoarte privind rachete SA-5 GAMMON care lovesc Rusia. Această armă din epoca sovietică de 7,5 tone și 11 metri lungime este retrasă din rolul său de apărare aeriană din inventarul Ucrainei. Cu toate acestea, se pare că acum este folosită ca rachetă balistică de atac la sol”, notează ministerul britanic.

Aceeași sursă menționează și că presiunea este posibil să cadă în special asupra șefului Statului Major al VKS, generalul-colonel Viktor Afzalov, în condițiile în care comandantul-șef al VKS, generalul Serghei Surovikin, rămâne absent, existând suspiciuni că a fost reținut în legătură cu revolta Wagner din luna iunie.

